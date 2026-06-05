OpenAI is een verbeterd systeem voor AI-model ChatGPT uit aan het rollen waarbij het 'geheugen' van de dienst beter functioneert.

Het geheugen van ChatGPT zorgt er voor dat hij de voorkeuren, projecten en andere details van gebruikers kan onthouden, zo legt OpenAI uit. Op die manier kunnen nieuwe gesprekken met de dienst putten uit context van eerdere gesprekken, in plaats van dat elk gesprek helemaal vanaf nul begint.

Er wordt al jaren gewerkt aan het geheugen van ChatGPT. In 2024 werd dit voor het eerst geïntroduceerd binnen de app via opgeslagen gesprekken, en in april 2025 werd de eerste versie van 'dromen' geïntroduceerd - een manier voor ChatGPT om automatisch herinneringen aan gesprekken met de gebruiker te cureren en ze te gebruiken in nieuwe gesprekken.

Nu rolt OpenAI een nog capabelere versie van geheugenopslag uit die de dienst ook helpt bij het 'dromen'. Dat zorgt er ook voor dat gebruikers nu zelf een samenvatting van de dromen kan inzien. Daardoor wordt het inzichtelijker wat ChatGPT over je onthoudt, en je kunt daar zelfs aanpassingen maken om er voor te zorgen dat de info correct en up-to-date is.