Het lijkt er op dat de Nintendo Switch 2-versie van Diablo 4 in september eindelijk uitkomt.

Diablo 4 verscheen in 2023 al op andere platforms, maar Nintendo-gamers hebben het spel nog niet kunnen spelen. Er gaan al wel geruime tijd geruchten dat de game naar Switch 2 komt. Zo is er eerder in Taiwan een leeftijdsclassificatie van een Switch 2-versie gevonden. Officieel is op moment van schrijven echter nog niets aangekondigd.

15 of 18 september

Daar zou binnenkort wel eens verandering in kunnen komen volgens Billbil-kun op Dealabs. Deze insider heeft de afgelopen jaren continu correcte informatie naar buiten gebracht, dus alles wat hij meldt kan zo goed als aangenomen worden.

Hij meldt nu dat Diablo 4 op 15 of 18 september voor Switch 2 verschijnt. Hij weet nog niet zeker welke van de twee data correct is, maar de release zou volgens de insider zeker op een van deze twee data plaatsvinden.

Code in de doos

Volgens Billbil-kun gaat het spel 69,99 euro kosten en ook fysiek uitkomen. Wel zou het om een code in het doosje gaan, en dus niet een cartridge of een gamekeycard. Het is daarbij niet bekend of de uitbreiding Lord of Hatred bij het spel zit gebundeld, of dat deze los gekocht moet worden.

Wanneer de Switch 2-release van de populaire game precies wordt aangekondigd, is niet bekend. Het zou bijvoorbeeld tijdens Gamescom later deze maand kunnen gebeuren, maar dat is speculatie.

Diablo 4 is al op andere systemen verkrijgbaar