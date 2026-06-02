Anthropic, het bedrijf achter AI-assistent Claude, gaat via een beursgang aandelen aanbieden.

Anthropic heeft zelf gemeld dat het een aanvraag heeft ingediend voor de beursgang bij de Securities and Exchange Commission. Dit formulier moeten bedrijven indienen als ze van privébedrijf naar publiek bedrijf willen gaan en dus aandelen willen aanbieden die mensen kunnen kopen.

Zodra de aanvraag is goedgekeurd kan het bedrijf zijn aandelen verkopen, maar Anthropic laat weten dat het niet kan beloven hoe dit er precies uit gaat zien. Dat is afhankelijk van diverse factoren, waaronder de omstandigheden van de markt.

Het is ooko nog niet bekend wat de prijs van de aandelen wordt. Anthropic wordt inmiddels gewaardeerd op 965 miljard dollar.