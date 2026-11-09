De evenementenfunctie bestaat al langer binnen WhatsApp, maar was vooral bedoeld voor het organiseren van activiteiten binnen groepschats. Met de uitbreiding kun je een evenement aanmaken, een omslagfoto toevoegen en vervolgens een uitnodigingslink delen. Ook mensen die geen WhatsApp gebruiken, kunnen via die link de informatie bekijken en laten weten of ze aanwezig zullen zijn. Ze hoeven daarvoor de app niet te installeren, zo laat Meta weten.
Alle evenementen op één plek
WhatsApp breidt de Instellingen binnenkort uit met een aparte evenementenpagina. Die kun je na de update openen via Instellingen / Evenementen. Je vindt daar een overzicht van alle evenementen die je zelf aanmaakt, en waar je zelf voor bent uitgenodigd.
Vanuit dit overzicht kun je uitnodigingen maken en versturen, reacties van genodigden beheren en herinneringen instellen. Ook wordt het mogelijk om gasten een introducé te laten meenemen. Handig voor (familie)feestjes en winterbarbecues met de buurt.
Hoe zit het met de privacy?
Gasten die niet in je contactenlijst staan, krijgen je telefoonnummer niet te zien. En wie geen WhatsApp gebruikt, ziet de locatie van je bijeenkomst pas na het accepteren van de uitnodiging. De bestaande end-to-endversleuteling van je chats blijft ongewijzigd.
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Wanneer kun je de functie gebruiken?
WhatsApp rolt de uitgebreide evenementenfunctie de komende weken geleidelijk uit naar alle gebruikers via een update. Houd dus de App Store of de Play Store goed in de gaten om de nieuwe functies snel te kunnen gebruiken.