WhatsApp krijgt een handige nieuwe functie waarbij bepaalde informatie, zoals telefoonnummers en e-mailadressen, automatisch een snelkoppeling wordt waarmee je een menu opent.

Dat heeft WABetaInfo ondervonden in de laatste bètaversie van WhatsApp, al is het op dit moment onduidelijk wanneer iedereen wereldwijd de functie op de chatdienst kan gebruiken.

Keuzemenu bij handige info

Dat werkt zo: wanneer iemand bijvoorbeeld een telefoonnummer, e-mailadres of een specifieke datum voor een afspraak als chatbericht stuurt, maar WhatsApp daar een snelkoppeling van. Dan komt er een stippellijn onder deze info te staan.

Wanneer men vervolgens daarop tikt, wordt er een klein keuzemenu geopend. Daar staan acties in die ondernomen kunnen worden. Zo kan een e-mailadres geopend worden in een mailprogramma, een telefoonnummer opgeslagen worden in contacten, een datum in de agenda gezet worden of een adres via een navigatie-app worden geopend.

Sommige van deze functies zaten al in WhatsApp, maar het lijkt er op dat dit nu dus wordt uitgebreid en voor meer info bruikbaar wordt. Daarbij gaat het om een standaard menu (met opties die specifiek gelden voor het soort info) in plaats van losstaande opties.

Gebeurt op de smartphone zelf

Overigens belangrijk om te weten: WhatsApp onderzoekt op de smartphone van de gebruiker zelf of het gaat om informatie dat in een snelkoppeling veranderd moet worden. Meta, het bedrijf achter WhatsApp, ontvangt de tekst dus niet eerst om te bepalen of het een snelkoppeling moet worden.