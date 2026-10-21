Meta zou mogelijk werken aan een browser die binnen chatprogramma WhatsApp geopend kan worden, zodat mensen de app niet hoeven te verlaten.

Dat claimt WABetaInfo, waar men nieuwe features van WhatsApp-bèta's nauwlettend in de gaten houdt. Het zou daarbij gaan om een functie voor de iPhone-versie van de app.

De in-app browser van WhatsApp moet het niet opnemen tegen de bekende populaire internetbrowsers. In plaats daarvan is het puur bedoeld om links naar websites die in WhatsApp worden verstuurd te openen.

Doordat mensen dan op een link in WhatsApp klikken, zullen ze de in-app browser van WhatsApp zelf openen. Op die manier gaat men niet uit de app. Dat is op dit moment wel het geval: open een link in WhatsApp, en de standaard browser die men heeft ingesteld op de iPhone wordt geopend.

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Gebruikers zouden wel zelf de keuze krijgen om van deze WhatsApp-browser gebruik te maken. Mensen die liever op de 'oude' manier links openen zouden dat ook kunnen blijven doen. Het zou bij de nieuwe browser daarbij ook mogelijk zijn om cookies, cache en andere browsedata te verwijderen.