WhatsApp test momenteel een functie waarmee je foto’s in de originele beeldkwaliteit kunt versturen, in plaats van dat de app die automatisch comprimeert. Maar net zoals met veel goede dingen in het leven moet je wel een paar munten neerleggen om gebruik te kunnen maken van de functie.
Het is je misschien wel eens opgevallen als je met nauwlettend oog naar de foto’s en video’s die je in chats verstuurt kijkt: foto’s die binnenkomen via WhatsApp hebben veelal een lagere beeldkwaliteit dan de oorspronkelijk gemaakte kiekjes. Wanneer je beeld verstuurt middels de app wordt de bestandsgrootte automatisch kleiner gemaakt, wat dus ook invloed heeft op de kwaliteit.
WhatsApp heeft eerder al een optie toegevoegd die je beelden laat versturen in HD-kwaliteit: de bestandsgrootte is dus groter, maar de foto’s bevatten dan wel meer detail. Nu komt het bedrijf met een derde optie: foto’s in originele kwaliteit versturen.
Deze functie is onderdeel van de Android 2.24.7.17-update, die momenteel wordt uitgerold voor betatesters - hier meld je je aan om tester te worden. Over een iOS-versie van deze optie is momenteel nog niets bekend.
Betalen voor kwaliteit, maar kan het ook gratis?
De keerzijde van deze langverwachte functie, is dat deze alleen beschikbaar is voor gebruikers die maandelijks geld neerleggen voor WhatsApp Plus. Je betaalt 2,49 euro per maand voor Plus, waarmee je een aantal uitgebreide opties rondom de app ontvangt.
Denk daarbij aan het bovenaan de lijst vastzetten van maximaal twintig chats en aanpassingsmogelijkheden voor het WhatsApp-icoon en de achtergronden binnen de app. Nu komt daar dus het versturen van foto’s in de originele beeldkwaliteit bij. De gedachte van - vrij letterlijk - betalen voor kwaliteit, wringt lichtelijk, maar ook niet geheel onverwachts. Data versturen is immers duur, daarom laten streamingdiensten als Netflix en Disney+ je ook meer betalen als je wil streamen met betere beeldkwaliteit.
In het geval van deze nieuwe functie op WhatsApp betaal je daarentegen voornamelijk voor het gemak. Als je écht foto’s in topkwaliteit wil versturen, maar daar geen geld voor over hebt, zijn er namelijk gewoon opties.
Je kunt natuurlijk gebruikmaken van een dienst als WeTransfer, SwissTransfer of een aanbieder van cloud storage. Maar nog vele malen makkelijker is het opsturen van je foto’s als een document, gewoon binnen WhatsApp.
In plaats van het bijvoegen van een foto druk je daarvoor op ‘Document’, waarna je waarschijnlijk even in de bestanden van je telefoon moet graven om de gewenste afbeelding te vinden. Zodra dat is gedaan, kun je deze opsturen als een bestand, die een ander weer kan downloaden.
Wat is het verschil tussen standaard, HD en originele kwaliteit in WhatsApp?
Standaardkwaliteit gebruikt compressie om foto’s en video’s sneller en kleiner te versturen. HD-kwaliteit bewaart meer detail, maar kan nog steeds afwijken van het originele bestand. Originele kwaliteit betekent dat het bestand zo dicht mogelijk bij de bron blijft, bijvoorbeeld bij verzenden als document of via een speciale kwaliteitsoptie. Dat kost meer data en opslagruimte.
Hoe groot mag een document zijn dat je via WhatsApp verstuurt?
Documenten mogen in WhatsApp tot 2 GB groot zijn. Daardoor is de documentfunctie handig voor foto’s, pdf’s of andere bestanden die je zonder zware compressie wilt delen. De keerzijde is dat uploaden en downloaden langer kan duren, vooral via mobiele data. Ook moet de ontvanger genoeg opslagruimte op zijn telefoon hebben.
Waarom worden foto’s in WhatsApp soms wazig of minder scherp?
Foto’s worden vaak minder scherp doordat WhatsApp media comprimeert om bestanden kleiner te maken en sneller te versturen. Een zwakke internetverbinding kan de kwaliteit ook beïnvloeden. Soms lijkt een foto wazig omdat het originele bestand niet meer op het toestel of de geheugenkaart staat. Controleer daarom ook opslag, rechten voor foto’s en je verbinding.
Welke alternatieven zijn handig voor het delen van grote fotobestanden?
Voor grote fotobestanden zijn clouddiensten, overdrachtsdiensten en gedeelde mappen vaak praktischer dan chat-apps. Ze behouden meestal beter de bestandskwaliteit en zijn geschikt voor meerdere foto’s tegelijk. Let wel op bewaartermijnen, privacy-instellingen en of de ontvanger moet inloggen. Voor een paar losse foto’s blijft verzenden als document binnen WhatsApp vaak de snelste omweg.
Hoe voorkom je dat WhatsApp veel opslagruimte gebruikt door foto’s en video’s?
Je voorkomt volle opslag door automatische downloads te beperken en regelmatig grote mediabestanden te verwijderen via de opslaginstellingen van WhatsApp. HD-foto’s, video’s en originele bestanden nemen merkbaar meer ruimte in dan standaardmedia. Gebruik wifi voor grote uploads en bewaar belangrijke foto’s liever apart in je fotobibliotheek of cloudopslag voordat je chats opschoont.