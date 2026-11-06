WhatsApp test momenteel een functie waarmee je foto’s in de originele beeldkwaliteit kunt versturen, in plaats van dat de app die automatisch comprimeert. Maar net zoals met veel goede dingen in het leven moet je wel een paar munten neerleggen om gebruik te kunnen maken van de functie.

Het is je misschien wel eens opgevallen als je met nauwlettend oog naar de foto’s en video’s die je in chats verstuurt kijkt: foto’s die binnenkomen via WhatsApp hebben veelal een lagere beeldkwaliteit dan de oorspronkelijk gemaakte kiekjes. Wanneer je beeld verstuurt middels de app wordt de bestandsgrootte automatisch kleiner gemaakt, wat dus ook invloed heeft op de kwaliteit.

WhatsApp heeft eerder al een optie toegevoegd die je beelden laat versturen in HD-kwaliteit: de bestandsgrootte is dus groter, maar de foto’s bevatten dan wel meer detail. Nu komt het bedrijf met een derde optie: foto’s in originele kwaliteit versturen.

Deze functie is onderdeel van de Android 2.24.7.17-update, die momenteel wordt uitgerold voor betatesters - hier meld je je aan om tester te worden. Over een iOS-versie van deze optie is momenteel nog niets bekend.

Betalen voor kwaliteit, maar kan het ook gratis?

De keerzijde van deze langverwachte functie, is dat deze alleen beschikbaar is voor gebruikers die maandelijks geld neerleggen voor WhatsApp Plus. Je betaalt 2,49 euro per maand voor Plus, waarmee je een aantal uitgebreide opties rondom de app ontvangt.

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Denk daarbij aan het bovenaan de lijst vastzetten van maximaal twintig chats en aanpassingsmogelijkheden voor het WhatsApp-icoon en de achtergronden binnen de app. Nu komt daar dus het versturen van foto’s in de originele beeldkwaliteit bij. De gedachte van - vrij letterlijk - betalen voor kwaliteit, wringt lichtelijk, maar ook niet geheel onverwachts. Data versturen is immers duur, daarom laten streamingdiensten als Netflix en Disney+ je ook meer betalen als je wil streamen met betere beeldkwaliteit.

In het geval van deze nieuwe functie op WhatsApp betaal je daarentegen voornamelijk voor het gemak. Als je écht foto’s in topkwaliteit wil versturen, maar daar geen geld voor over hebt, zijn er namelijk gewoon opties.

Je kunt natuurlijk gebruikmaken van een dienst als WeTransfer, SwissTransfer of een aanbieder van cloud storage. Maar nog vele malen makkelijker is het opsturen van je foto’s als een document, gewoon binnen WhatsApp.

In plaats van het bijvoegen van een foto druk je daarvoor op ‘Document’, waarna je waarschijnlijk even in de bestanden van je telefoon moet graven om de gewenste afbeelding te vinden. Zodra dat is gedaan, kun je deze opsturen als een bestand, die een ander weer kan downloaden.