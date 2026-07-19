Apple heeft zonder aankondiging de prijzen van muziekstreamingdienst Apple Music verhoogt. De prijzen zijn met 1 tot 3 euro verhoogd.

Apple Music voor een individu was altijd 10,99 euro en kost vanaf nu 11,99 euro. Het gezinsabonnement, dat door maximaal zes mensen is te gebruiken, is van 16,99 euro naar 19,99 euro gegaan. Een studentenabonnement tot slot kost nu 6,99 euro in plaats van 5,99 euro.

Het is voor het eerst sinds 2022 dat de prijzen van Apple Music omhoog gaan. Apple spreekt van stijgende licentiekosten die het moet bekostigen. Dat meldde het bedrijf bij de vorige verhoging in 2022 ook.

Geen prijsstijging voor Apple One

Apple One-abonnementen zijn in Europa - in tegenstelling tot de VS - ondanks de prijsstijging niet in prijs omhoog gegaan. Apple One is een bundel dat de populairste Apple-abonnementen voor één maandprijs aanbiedt. Daaronder vallen Apple Music, Apple TV, Apple Arcade en iCloud-opslag. Een individueel abonnement blijft 19,99 euro, een gezinsabonnement 25,95 euro.

Komt er een goedkoper Apple Music-abonnement?