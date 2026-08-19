Volgende maand deelt Google meer informatie over de Googlebooks, de nieuwe laptops van het bedrijf die eerder dit jaar werden aangekondigd.

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Tijdens de Android Show afgelopen mei deed Google onder andere de Googlebooks uit de doeken. Deze nieuwe laptops die de Chromebooks gaan vervangen worden in samenwerking met bedrijven als Lenovo, Acer, Dell en Asus ontwikkeld. Daarbij zal Gemini AI een grote rol krijgen bij deze laptops.

Aankomend evenement

Veel meer details zijn er nog niet, maar daar komt volgende maand verandering in. Verschillende media zijn namelijk uitgenodigd voor een speciaal evenement in New York, waar de Googlebooks centraal staan, zo meldt onder andere Chrome Unboxed.

Tijdens dit evenement wordt er een presentatie gehouden over de nieuwe laptops, waarna de aanwezige media ze zelf kunnen uittesten. Naar verwachting kunnen we dan dus ook uitgebreide specificaties en indrukken verwachten.

Nieuw besturingssysteem

Hoewel veel informatie dus nog ontbreekt, gaan er wel geruchten over het besturingssysteem. Waarschijnlijk zal ChromeOS niet het besturingssysteem worden, maar is er een nieuw systeem ontwikkeld dat ChromeOS en Android samenvoegt, zodat er diepere integratie met Android ontstaat. De codenaam van het nieuwe besturingssysteem is Aluminium OS.

Release dit najaar