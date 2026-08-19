De oorspronkelijke kinderserie De Fabeltjeskrant is vanaf nu op YouTube te zien. Met AI-upscaling zijn de beelden opgeschoond.

Het is de bedoeling dat alle 1600 afleveringen van de serie op het YouTube-kanaal verschijnen, maar de eerste tien zijn op moment van schrijven al te zien. Dagelijks moet er een nieuwe aflevering geüpload worden.

Dankzij AI-upscaling zijn de beelden opgeschoond voor digitaal kijkplezier, wat resulteert in een hogere resolutie en verbeterde kleuren en geluid. Jordi van den Bussche (oftewel YouTuber Kwebbelkop), Robin de Levita en Monks hebben gewerkt aan de upscaling.

Beste kinderprogramma van de twintigste eeuw

De Fabeltjeskrant begon in 1968 en was geruime tijd niet weg te denken van de Nederlandse televisie. In de serie zijn poppen te zien die pratende dieren uitbeelden, die allerlei avonturen meemaken. De serie was tot 1989 te zien en werd niet alleen in Nederland, maar ook in tientallen andere landen uitgezonden. De serie is in Nederland zelfs uitgeroepen tot beste kinderprogramma van de twintigste eeuw.