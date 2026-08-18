Het Nederlandse bedrijf Fairphone heeft een nieuwe smartphone aangekondigd en meteen uitgebracht: de Fairphone 6+.

Het bestaan van de nieuwe smartphone lekte onlangs al, en toen kwamen ook de specificaties en prijs al naar buiten, maar nu is hij officieel aangekondigd en meteen uitgebracht.

Meer werkgeheugen

Deze verbeterde versie van de eerder uitgekomen Fairphone 6 heeft als grootste verscheel 4 GB meer aan werkgeheugen: 12 GB in plaats van 8 GB. Dat is bijvoorbeeld handig om veel verschillende apps en veelvuldig AI te gebruiken. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de Snapdragon 7s Gen 4-chip in plaats van de Gen 3-vchip van de Fairphone 6.

Veel blijft hetzelfde

De meeste andere specificaties blijven gelijk aan de Fairphone 6. Denk wederom aan een oledscherm van 6,31 inch voor een resolutie van 1116 bij 2484 pixels. Wederom is er een hoofdcamera van 50 megapixels en een ultragroothoeklens van 13 megapixels. De smartphone heeft ook weer een IP55-certificering, om stof en water tegen te houden, maar helemaal stof- en waterdicht is hij dus niet. Ook de batterij blijft gelijk.

Prijs en kleuren

Wél anders is de prijs. Toen de Fairphone 6 vorig jaar uitkwam, was hij 599 euro. De Fairphone 6+ kost echter meteen 649 euro. Een prijsstijging van 50 euro dus. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de hogere kosten voor geheugen, waar de 6+ toch al meer van heeft dan de 6, door de toenemende populariteit van AI.

De Fairphone 6+ is verkrijgbaar in de kleuren Forest Green, Horizon Black en het nieuwe Cobalt Blue.

Over Fairphone

Fairphone is een Nederlands merk dat een toegankelijke en duurzame optie in het middensegment van de mobiele markt wil bieden. Veel materialen waarmee de smartphones van het bedrijf gebouwd worden, zijn gerecycled, en daarbij worden de materialen onder goede omstandigheden gemijnd.

Qua toegankelijkheid wordt er op de kleinsten gelet, bijvoorbeeld door het meeleveren van ChatLicense zodat kinderen leren omgaan met een smartphone. Ook het feit dat veel aspecten van de smartphone, zoals de batterij, makkelijk vervangbaar zijn, draagt bij aan het open karakter van Fairphone.

De Fairphone 6