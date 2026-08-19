De vorig jaar aangekondigde draadloze Pulse Elevate-gamespeakers komen op 12 november uit en gaan 219,99 euro kosten, zo heeft Sony aangekondigd.

De speakers werden vorig jaar al aangekondigd tijdens een State of Play-presentatie, maar een releasedatum en prijs ontbraken tot voor kort nog. Nu is dat dus wel bekend: de speakers komen op 12 november beschikbaar en kosten je 219,99 euro. Bestellen kan vanaf 1 september via de PlayStation Direct-winkel.

De speakers kunnen zowel voor gamen op PlayStation 5 als pc en Mac gebruikt worden, en maken gebruik van PlayStation Link, een verbindingstechnologie van Sony. Daardoor kunnen ze draadloos gebruikt worden. Men moet daarvoor wel een USB-C-adapter in de PS5 of pc steken om de draadloze verbinding tot stand te brengen. Die adapter wordt erbij geleverd.

Sony belooft accuraat geluid dankzij planar-magnetic drivers. Dit houdt in dat er een membraan tussen magneten wordt gebruikt, die het membraan laten trillen en zo het best mogelijke geluid overbrengen. Daarnaast bevatten de speakers een woofer en wordt Tempest 3D-audio ondersteund om ruimtelijk geluid te creëren op PlayStation 5.