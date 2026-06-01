In de toekomst zou muziekstreamingdienst Apple Music wel eens een goedkoper abonnement kunnen aanbieden.

Een redacteur van MacRumors doorzocht de code van een nieuwe versie van de bèta van Apple Music op Android. Daaruit blijkt dat er verwijzingen staan naar twee foutmeldingen; eentje voor dat er geen muzieknummers meer overgeslagen kunnen worden, en eentje waarbij er voor een bepaalde handeling 'Premium toegang' nodig is.

Dat is opvallend, want op dit moment kan men lid worden van Apple Music, maar kost dit sowieso een vast bedrag van 10,90 euro per maand (of 5,99 euro voor studenten). De foutmeldingen insinueren dat er mogelijk geëxperimenteerd gaat worden met een goedkoper abonnement waarbij sommige opties alleen beschikbaar zijn voor mensen die betalen voor het huidige abonnement.