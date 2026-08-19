Volgens een betrouwbare journalist neemt Nederlandse ontwikkelaar Guerrilla Games het eerder dit jaar aangekondigde Horizon Hunters Gathering op de schop nadat er negatieve feedback uit speeltests kwam.

Horizon Hunters Gathering werd begin dit jaar aangekondigd en komt op een nog onbekend moment naar PlayStation 5 en pc. Het idee is dat spelers met z'n drieën een team kunnen vormen in de game en als Hunters de wereld beschermen van dodelijke machines. De setting blijft daarbij gelijk aan eerdere games uit de reeks van de Amsterdamse ontwikkelaar.

Er zijn eerder al twee verschillende modi onthuld. In Machine Incursion is het de bedoeling dat spelers het opnemen tegen golven aan machines, gevolgd door een eindbaas, terwijl Cauldron Descent langere potjes omslaat met constant veranderende ruimtes die het uiterste van spelers vragen.

Spelers kunnen kiezen uit een uniek aantal Hunters, elk met hun eigen speelstijl, zoals mêlee of van een afstand aanvallen. Tussen missies waarbij er gejaagd wordt op machines door kan men socializen in de Hunters Gathering, waar men ook hun personages kan aanpassen, aankopen kan doen en gear kan upgraden.

Minder focus op live service

Volgens Jason Schreier van Bloomberg wordt het concept echter flink op de schop genomen nadat er bij twee eerder gehouden speeltests vooral negatieve feedback kwam. Daarbij worden voornamelijk diverse liveservice-elementen geschrapt, en wordt er gericht op een traditionelere coöperatieve multiplayerervaring met een verhalende modus.

Bloomberg meldt daarbij dat de game nog niet geannuleerd is, maar dat dit wel kan gebeuren: werknemers zouden hebben vernomen dat ze tot december hebben om aan Sony te bewijzen dat het spel doorontwikkeld mag worden. Daarbij zouden diverse werknemers die aan het spel werkten op een ander project worden gezet. Sony en Guerrilla Games hebben niet publiekelijk gereageerd op de geruchten.

PlayStation en de live service-problemen

PlayStation liet in 2022 al weten meer nadruk te willen leggen op liveservicespellen, aangezien die zeer populair kunnen zijn. Het bedrijf kondigde aan dat het aan minstens tien verschillende liveservicegames werkte.

Sindsdien is dit plan echter grotendeels in duigen gevallen. Zo kwam in 2024 de multiplayergame Concord uit, en werd deze enkele weken later weer voorgoed offline gehaald na kleine spelersaantallen. Ook werd een multiplayergame binnen het The Last of Us-universum geannuleerd, alsmede liveservicegames die in ontwikkeling waren bij Bend Studio en het inmiddels opgeheven Bluepoint Games.

Het is echter niet alleen maar kommer en kwel op het gebied van liveservicegames bij Sony. Helldivers 2 is een blijvend succes, terwijl het eerder dit jaar uitgekomen Marathon van Destiny-ontwikkelaar Bungie nog altijd online is en nieuwe content ontvangt.

De Horizon-franchise

Horizon Zero Dawn verscheen in 2017 en is zoals gezegd ontwikkeld door het in Amsterdam gevestigde Guerrilla Games. Sindsdien is ook vervolg Horizon Forbidden West uitgekomen, alsmede vr-spel Horizon: Call of the Mountain en Lego Horizon Adventures. Voor het origineel is ook een remaster op de PS5 en pc verschenen.