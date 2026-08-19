Deze Lego-set van de Batmobile is een must-have voor fans

Lego komt met een nieuwe set gebaseerd op de Batmobile uit de Tim Burton-film Batman Returns. De set zit vol met easter eggs voor fans van de film en kan zelfs transformeren.

Het is niet voor het eerst dat er een Lego-versie van de wagen van Batman op de markt verschijnt, maar deze set is specifiek gebaseerd op de versie uit de film Batman Returns uit 1992. Daarbij is hij niet zo groot als een eerdere set, maar met 2269 steentjes nog steeds de moeite waard.

Vol met details

De Batmobile uit de Batman-films die door Tim Burton zijn geregisseerd wordt door veel fans gezien als de ultieme versie van de wagen. De Lego-versie bevat alle details uit de filmversie, waaronder de opvallende vinnen aan de achterkant.

Ook uniek is dat de cockpit kan worden geopend voor een kijkje binnenin. Daarbij zijn er allerlei easter eggs die verwijzen naar Batman Returns, waaronder de zender van The Penguin waarmee hij controle kreeg over de Batmobile.

Veranderen in de Batmissile

Helemaal interessant is dat de wagen met een druk op de knop kan veranderen in de Batmissile, een slanker voertuig waarmee Batman in de film kon ontsnappen door smalle ruimtes. Door op de knop te drukken, koppelen de zijkanten van de wagen los en wordt de BAtmissile zichtbaar.

Verzamelaars zullen tot slot ook warm worden voor de Lego Batman-figurine, die specifiek gebaseerd is op het uiterlijk van de held uit Batman Returns. Het poppetje heeft een unieke cape die over het figuurtje wordt geplaatst.

Releasedatum en prijs