De iPhone Duo is Apples eerste opvouwbare iPhone en misschien wel de interessantste iPhone in jaren. Tegelijkertijd is Apple bepaald niet de eerste fabrikant met een foldable en hangt er een wel érg stevig prijskaartje aan. Reden genoeg om niet meteen in applaus óf cynisme te vervallen: bij elk pluspunt van de iPhone Duo zoeken we daarom ook naar de keerzijde. En andersom.

Dit is eigenlijk een iPad mini die in je broekzak past

Daar is hij dan: de eerste opvouwbare iPhone. En Apple pakt het meteen serieus aan. De iPhone Duo heeft dichtgeklapt een compact 5,4-inch scherm, maar vouw hem open en er verschijnt een royaal 7,6-inch display waarop je zelfs twee apps naast elkaar kunt gebruiken. Voeg daar de razendsnelle A20 Pro-chip, twee 48MP-camera's en ondersteuning voor de Apple Pencil aan toe en dit voelt zowaar als de grootste verandering aan de iPhone in jaren.

Maar wacht eens even... Een telefoon die je kunt openvouwen tot een kleine tablet? Samsung, Google, Honor en ettelijke andere fabrikanten doen dat al jaren. Apple presenteert de Duo als een nieuw hoofdstuk voor de iPhone, maar stapt in werkelijkheid in een markt die de concurrentie al uitgebreid heeft verkend. Revolutionair voor de iPhone? Absoluut. Revolutionair voor smartphones? Mwah.

Foto: Apple

De eerste indruk is behoorlijk goed

Toch lijkt Apple zijn huiswerk te hebben gedaan. De eerste journalisten die de Duo daadwerkelijk in handen hebben gehad, zijn opvallend positief over de bouwkwaliteit. The Independent schrijft bijvoorbeeld dat het openen en sluiten zo vanzelfsprekend en degelijk aanvoelt dat de aanvankelijke scepsis over het hele foldable-concept snel verdwijnt. Ook The Verge en Engadget zijn enthousiast over het soepele scharnier en de manier waarop het beeld naadloos van het buitenste naar het binnenste scherm glijdt. Het zijn kleine details, maar juist daarin lijkt Apple zich te onderscheiden.

Daar staat wel een flinke jongen tegenover. De Duo is dichtgeklapt 11,3 millimeter dik en weegt 254 gram. Engadget vergelijkt dat met de Galaxy Z Fold 8, die volgens de site 9,7 millimeter dik is en slechts 201 gram weegt. Ook The Wall Street Journal merkt op dat de Duo dikker en zwaarder is dan recente concurrenten. Apples dunste iPhone ooit? Technisch gezien, wanneer je hem openklapt. Stop je hem dichtgevouwen in je broekzak, dan is het een ander verhaal.

En dan is er die vouw...

Misschien wel de grootste verrassing is het binnenscherm. Apple gebruikt een matte nano-textuur die reflecties tegengaat en tegelijkertijd de vouw in het scherm moet camoufleren. Dat lijkt daadwerkelijk te werken. TechRadar noemt het 7,6-inch scherm indrukwekkend en The Verge schrijft dat de vouw met een vinger bijna niet te vinden is. Engadget zag hem nog wel, maar vond hem opvallend subtiel. Het scherm zelf krijgt eveneens lof: de matte afwerking vermindert reflecties sterk en geeft het grote scherm bijna iets papierachtigs.

Maar onzichtbaar is niet hetzelfde als verdwenen. MacRumors kon de vouw onder bepaalde lichtomstandigheden nog gewoon zien en ook andere bronnen melden dat hij er wel degelijk zit. Bovendien gaat het hier om gloednieuwe demonstratiemodellen. Hoe het flexibele scherm eruitziet nadat het een jaar lang tientallen keren per dag open en dicht is gegaan, weet niemand. Dat wordt pas interessant wanneer de eerste langdurige praktijktests verschijnen.

Foto: Apple

Dit is eigenlijk een iPad mini die in je broekzak past

Opengeklapt wordt duidelijk waarom zo'n foldable aantrekkelijk kan zijn. Het 7,6-inch scherm biedt veel meer ruimte voor websites, video, games en documenten. Er kunnen twee apps naast elkaar draaien en je kunt zelfs twee vensters van dezelfde app openen. App-combinaties kun je bewaren om ze later direct opnieuw direct te openen. Netflix, Zoom en Slack zijn al aangepast aan het nieuwe formaat en later dit jaar komt daar ondersteuning voor de Apple Pencil bij.

Maar de multitasking kent nog beperkingen. MacRumors ontdekte tijdens de hands-on dat je twee apps naast elkaar kunt zetten, maar de verhouding tussen die vensters niet vrij kunt aanpassen. Wie een volwaardige iPad-achtige werkomgeving verwacht, krijgt dus nog niet alle vrijheid. En uiteindelijk blijft de belangrijkste vraag simpel: hoe vaak heb je op je telefoon daadwerkelijk twee apps tegelijkertijd nodig?

Foto: Apple

iOS 27 is misschien wel de echte ster

Daar heeft Apple iets interessants tegenover gezet. Het bedrijf in Cupertino heeft niet simpelweg een scharnier in een iPhone gebouwd; iOS 27 verandert mee met het apparaat. Interface-elementen verplaatsen zich, apps passen zich aan het grotere scherm aan en tijdens het openvouwen vloeit de inhoud van het kleine scherm als het ware over naar het grote. Vrijwel elke eerste hands-on noemt vooral die overgang opvallend goed. Engadget noemt de software zelfs misschien wel het indrukwekkendste onderdeel van de Duo.

En toch komt veel daarvan bekend voor. Tentmodus, twee apps naast elkaar, een telefoon halfopen als mini-laptop gebruiken: Android-foldables doen dat soort dingen al jaren. Gizmodo merkt dan ook terecht op dat veel Duo-functies bekend voorkomen van Samsungs Fold-modellen. Apple lijkt de foldable dus eerder te verfijnen dan opnieuw uit te vinden.

Touch ID terug? Eigenlijk best logisch

Nog zo'n verrassing: Face ID maakt op de Duo plaats voor Touch ID in de zijknop. Dat klinkt op een iPhone van minimaal 2339 euro (!) aanvankelijk als een stap terug, maar in een opvouwbare telefoon heeft zo'n sensor voordelen. Hij is bereikbaar wanneer het toestel open én dicht is. Engadget noemt Touch ID na ervaring met andere foldables zelfs de betere oplossing voor snel ontgrendelen en betalen.

Maar we laten Apple ook niet té makkelijk wegkomen. Dit is een telefoon waarop Apple werkelijk alles uit de kast trekt en daar een bijpassende (lees: absurd hoge) prijs voor vraagt. Dan mag je je afvragen waarom kopers moeten kiezen tussen Touch ID en Face ID. Voor 2339 euro was allebei misschien niet zo'n gek voorstel geweest.

Foto: Apple

De camera heeft ineens nieuwe trucjes!

De twee schermen leveren bovendien toepassingen op die met een gewone iPhone onmogelijk zijn. Degene die je fotografeert kan op het buitenscherm meekijken, je kunt selfies maken met de veel betere 48MP-hoofdcamera en met Duo FaceTime kunnen mensen aan weerszijden van het toestel aan hetzelfde videogesprek deelnemen. Zelfs de ietwat melige Kid Cue-functie, waarbij Snoopy en andere Peanuts-figuren op het buitenscherm verschijnen om kinderen naar de camera te laten kijken, is eigenlijk behoorlijk slim bedacht.

Alleen is dit niet Apples beste camerasysteem. De Duo heeft een 48MP-hoofdcamera en 48MP-ultragroothoek, waarbij de hoofdcamera ook 2x zoom levert. Een echte telecamera ontbreekt echter. Engadget noemt dat een gemis en wijst erop dat concurrerende foldables een langere optische zoom bieden. Ook de variabele lensopening van de iPhone 18 Pro ontbreekt. Wie ruim 2300 euro uitgeeft aan Apples meest bijzondere iPhone, krijgt dus opvallend genoeg niet Apples beste iPhone-camera's.

Over snelheid hoeven we waarschijnlijk niet te klagen

Binnenin zit dezelfde A20 Pro als in de iPhone 18 Pro-modellen. Apple claimt een CPU die tot 20 procent sneller is dan de A19 Pro uit de iPhone 17-reeks, een 40 procent snellere GPU en twee keer zoveel rekenkracht voor lokale AI-modellen. Interessanter voor een foldable is misschien de speciale vapor chamber die de warmte fatsoenlijk moet afvoeren. Juist bij multitasking en games op het grote scherm kan langdurige performance belangrijker zijn dan een spectaculaire benchmarkscore.

Maar de interessantste AI-functie krijgen wij voorlopig niet. Apple maakt veel werk van Siri AI, dat persoonlijke context en informatie op het scherm kan gebruiken om opdrachten uit te voeren. Alleen meldt Apple in de kleine lettertjes dat Siri AI aanvankelijk niet beschikbaar is in de Europese Unie. Nederlandse kopers betalen dus de volledige Duo-prijs, maar krijgen bij introductie niet alle mogelijkheden die Apple tijdens de presentatie demonstreert. Best frustrerend.

Twee accu's voor twee helften

Ook de accu is bijzonder opgebouwd. In beide helften zit een batterij en software laat die twee samen als één accu functioneren. Apple claimt tot 31 uur videokijken via het binnenscherm en zelfs 44 uur via het buitenscherm. Gebruik je beide ongeveer evenveel, dan spreekt Apple over maximaal 24 uur normaal gebruik. Opladen tot 50 procent duurt volgens Apple ongeveer 20 minuten via de kabel.

Dat moeten we vooral nog gaan testen. The Verge vraagt zich bijvoorbeeld af wat functies als StandBy op het niet-opladende toestel met de accuduur doen. En een groot flexibel oledscherm plus twee gelijktijdig draaiende apps zijn nu eenmaal geen ingrediënten die bekendstaan om hun bescheiden energieverbruik. Apples cijfers klinken goed, maar praktijkervaringen over meerdere dagen zijn er natuurlijk nog niet.

Foto: Apple

En dan die prijs...

We kunnen er uiteindelijk niet omheen: dit is een extreem dure iPhone. De prijs van het 'instapmodel' met 256 GB opslag bedraagt 2339 euro. Daarmee zit hij bijna 1000 euro boven de iPhone 18 Pro. De duurste 2TB-versie kost zelfs 3839 euro. Dat is serieus geld, en je moet wel een echte Apple-fanaat óf een hardcore early adopter zijn om deze smartphone zonder blikken of blozen aan te schaffen.

Aan de andere kant is dit ook niet bedoeld als de nieuwe standaard-iPhone. De Duo is het apparaat waarmee Apple een nieuwe categorie binnen zijn eigen assortiment introduceert. Je krijgt in feite een compacte iPhone en een klein tablet in één apparaat, voorzien van een titanium constructie, een extreem complex scharnier, twee hoogwaardige displays en Apples snelste mobiele chip. Dat maakt 2339 euro niet goedkoop, maar wel iets begrijpelijker.

Dus: geniaal of veel te duur?

Waarschijnlijk een beetje van allebei. De eerste ervaringen suggereren dat Apple niet simpelweg jaren te laat op de foldable-markt verschijnt. Het bedrijf heeft vooral geprobeerd de bekende zwakke plekken van foldables aan te pakken. De vouw is minder zichtbaar, het scharnier voelt volgens de eerste testers uitstekend aan en de samenwerking tussen hardware en iOS lijkt opvallend goed doordacht.

Maar Apple heeft de foldable niet uitgevonden en de Duo is evenmin vrij van compromissen. Hij is zwaar en behoorlijk dik, mist een echte telecamera, Face ID is verdwenen, multitasking kent beperkingen en een belangrijke AI-functie is voorlopig niet eens beschikbaar in Europa. En dan hebben we het nog niet eens over de vraag hoe zo'n flexibel scherm zich na honderdduizenden keren vouwen houdt.

Misschien is dat uiteindelijk wel wat de iPhone Duo zo interessant maakt. Voor bijna elke reden om hem onmiddellijk te willen hebben, is er een minstens zo goede reden om nog een generatie te wachten. En irritant genoeg maakt dat ons alleen maar nieuwsgieriger.