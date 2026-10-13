Een opvouwbare smartphone ontwerpen is al ingewikkeld genoeg, maar hoe voorkom je dat zo'n dun apparaat oververhit raakt? Apple heeft voor de iPhone Duo een bijzondere oplossing bedacht: een flexibele grafietverbinding die dwars door het scharnier loopt. Daarmee helpt de ene helft van de telefoon om de andere koel te houden.

De iPhone Duo is Apples eerste opvouwbare smartphone. Opengeklapt heeft het toestel een groot 7,6-inch scherm, maar de behuizing is bijzonder dun. Dat levert alleen wel een technisch probleem op. De krachtige A20 Pro-processor produceert warmte, terwijl er erg weinig ruimte is om die kwijt te raken. En wanneer je het toestel dichtklapt, komen de twee helften ook nog eens tegen elkaar aan te liggen.

Om dat probleem op te lossen, heeft Apple een koelsysteem ontwikkeld dat gebruikmaakt van het scharnier. In een interview met PCMag vertellen twee Apple-technici hoe dat precies werkt.

Foto: Apple

Warmte afvoeren via het scharnier

Het opvallendste onderdeel is een flexibele grafietverbinding die door het scharnier van de iPhone Duo loopt. Grafiet kan warmte goed geleiden en is daardoor geschikt om warmte van de ene plek naar de andere te verhuizen.

In de iPhone Duo wordt de verbinding gebruikt om warmte tussen de twee helften van het toestel te verdelen. Hierdoor is een groter oppervlak beschikbaar om de warmte aan de omgeving af te geven. Dat is vooral belangrijk omdat de processor en andere onderdelen die veel warmte produceren niet gelijkmatig over beide helften zijn verdeeld.

De constructie moest wel aan een bijzondere eis voldoen: de grafietverbinding moet voortdurend kunnen meebuigen. Volgens Apple was dat een van de ingewikkeldste onderdelen van het ontwerp. De verbinding moet ook na talloze keren open- en dichtklappen warmte fatsoenlijk blijven geleiden.

Speciale koeling voor de A20 Pro

De grafietverbinding is niet de enige aanpassing. Apple heeft ook de koeling rond de A20 Pro-processor opnieuw ontworpen. Zo maakt de iPhone Duo gebruik van een speciale 'vapor chamber', een platte koelkamer waarin een vloeistof verdampt en weer condenseert om warmte te verspreiden. Die is dunner dan de variant in de iPhone 18 Pro en past daardoor in de slanke behuizing van de opvouwbare telefoon.

Ook de opbouw van de processor is aangepast. Het werkgeheugen bevindt zich náást de chip in plaats van erbovenop. Daardoor kan de warmte makkelijker van de processor naar de vapor chamber worden afgevoerd. Vervolgens helpt de grafietverbinding in het scharnier om de warmte over beide toestelhelften te verdelen.

Wat merk je daarvan?

Volgens Apple kan de iPhone Duo dankzij de A20 Pro en het vernieuwde koelsysteem tot 35 procent hogere langdurige prestaties leveren dan de iPhone 17 Pro. Dat is vooral van belang bij taken waarbij de processor langere tijd flink aan het werk wordt gezet, zoals veeleisende games en AI-berekeningen. Een betere warmteafvoer kan bovendien voorkomen dat een processor zijn snelheid moet terugschroeven om oververhitting tegen te gaan.

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Of de iPhone Duo in de praktijk ook minder warm aanvoelt, moet nog blijken uit onafhankelijke tests. De genoemde prestatiewinst is bovendien het resultaat van het complete chip- en koelsysteem, niet uitsluitend van de grafietverbinding.

Maar het ontwerp laat hoe dan ook iets interessants zien: bij een opvouwbare smartphone hoeft het scharnier niet alleen een mechanische functie te hebben. Het kan dus ook helpen om de elektronica enigszins op temperatuur te houden.

iPhone Duo vanaf 16 oktober te bestellen De iPhone Duo is in Nederland vanaf aanstaande vrijdag 16 oktober om 14.00 uur vooruit te bestellen. Een week later, op vrijdag 23 oktober, ligt Apples eerste opvouwbare smartphone officieel in de winkels. De iPhone Duo verschijnt in twee kleuren, sterrenwit en nachthemel, en kost vanaf 2339 euro voor de uitvoering met 256 GB opslag. De varianten met 512 GB, 1 TB en 2 TB kosten respectievelijk 2589, 3089 en 3839 euro. Bestellen kan onder meer via de Nederlandse Apple Store.