Je telefoon staat waarschijnlijk al vol apps, maar soms kom je er toch weer eentje tegen die het installeren waard is. Dit zijn de beste apps voor september 2026: van taken plannen en foto's bewerken tot informatie opzoeken, woningen bekijken, je geparkeerde auto terugvinden en radio luisteren.

Todoist: taken en klussen overzichtelijk bijhouden

Mensen houden in hun hoofd voortdurend takenlijstjes bij, bijvoorbeeld voor hun werk, het huishouden of klussen in en om het huis. Met Todoist zet je persoonlijke en zakelijke taken op één overzichtelijke plek.



Dankzij herinneringen zie je belangrijke klussen minder snel over het hoofd. Op het ingestelde moment ontvang je een pushbericht. Voor extra uitleg voeg je eventueel een bijlage aan een taak toe, zoals een foto, bestand of audiofragment.

De app heeft een overzichtelijke Nederlandstalige vormgeving, waardoor je niet eindeloos door menu's hoeft te zoeken. Ook handig: Todoist synchroniseert je takenlijsten tussen verschillende apparaten.



Met een gratis account kun je maximaal vijf projecten aanmaken. Heb je daar niet genoeg aan, dan ondersteunt de betaalde versie maximaal driehonderd projecten.

Snapseed: uitgebreid foto's bewerken zonder te betalen

Gratis fotobewerkers zijn er genoeg, maar vaak krijg je slechts toegang tot een beperkt deel van de gereedschappen. Voor extra functies moet je dan alsnog betalen. Snapseed vormt daarop een uitzondering, want alle mogelijkheden zijn gratis beschikbaar.



Selecteer eerst een foto op je smartphone. In de onderste werkbalk vind je de meest gebruikte gereedschappen. Via Aanpassen wijzig je bijvoorbeeld de helderheid, kleurverzadiging en het contrast. Ook kun je de foto bijsnijden en een scheve horizon rechtzetten.



Wie verder in de menu's kijkt, vindt nog allerlei aanvullende bewerkingsmogelijkheden. Zo kun je tekst toevoegen en verschillende filters gebruiken.



Ben je tevreden, dan tik je op Exporteren. Vervolgens bewaar je de bewerkte foto als jpeg-bestand.

Perplexity: snel antwoord op uiteenlopende vragen

Perplexity is een AI-gestuurde zoek- en antwoorddienst. Stel een vraag en je krijgt binnen enkele seconden een Nederlandstalig antwoord.



Naast het eigen Sonar-taalmodel biedt Perplexity ook toegang tot OpenAI-modellen en Gemini-modellen. Wil je een persoonlijke vraag stellen zonder dat die in je zoekgeschiedenis verschijnt, dan kun je de incognitomodus inschakelen. Perplexity slaat de zoekopdracht dan niet op.



De app kan behalve teksten ook afbeeldingen maken. Beschrijf zo precies mogelijk welk beeld je voor ogen hebt en bewaar het resultaat vervolgens in de fotogalerij van je smartphone.



Voor gebruikers die meer mogelijkheden nodig hebben, is er een betaald abonnement. Daarmee krijg je toegang tot krachtigere AI-taalmodellen.

Huispedia: woningen zoeken en prijzen vergelijken

Huispedia is bedoeld voor mensen die een woning willen kopen of verkopen. De app geeft inzicht in woningwaardes en prijsontwikkelingen.



Nadat je een account hebt aangemaakt, zoek je op stad, buurt of adres. Vervolgens zie je welke woningen in het gekozen gebied te koop staan en bekijk je de bijbehorende gegevens.



Met filters stel je onder meer de maximale vraagprijs en het gewenste aantal kamers in. Heb je een interessante woning gevonden, dan bekijk je welke voorzieningen er in de buurt zijn, zoals treinstations en scholen.



Je kunt ook de geschatte waarde van je eigen woning opvragen. Zie dat bedrag vooral als een globale indicatie. De schatting is gebaseerd op woningen die eerder in de omgeving zijn verkocht.

Waypoint: zonder kaart terug naar een opgeslagen plek

Verken je graag de natuur of loop je geregeld door een onbekend dorp of een vreemde stad? Dan kan het lastig zijn om later je auto, hotel of een andere locatie terug te vinden. Vooral op plekken zonder internetverbinding is dat niet altijd eenvoudig.



Met Waypoint: Outdoor Navigation sla je eerst de gewenste locatie op. Daarna wijst een digitaal kompas je de juiste richting. De app gebruikt hiervoor gps. Je hoeft alleen de pijl te volgen om weer bij het opgeslagen punt uit te komen.



In de gratis versie kun je maximaal drie locaties bewaren. De overzichtelijke vormgeving maakt Waypoint vooral geschikt voor mensen die liever met een eenvoudig kompas dan met uitgebreide kaarten werken.

radio.net: duizenden radiozenders op je telefoon

Dankzij je smartphone heb je geen aparte draagbare radio meer nodig. Met radio.net krijg je toegang tot ruim zestigduizend radiozenders uit binnen- en buitenland.

Vanuit het hoofdvenster sorteer je het aanbod op genre, onderwerp, stad of land. Ook kun je een overzicht van de honderd populairste zenders bekijken.



Bekende Nederlandse stations als Radio 538, Sky Radio, 100% NL en KINK zijn beschikbaar. Daarnaast vind je er veel kleinere en regionale zenders.

Bij het starten van een uitzending verschijnt een advertentie, maar die kun je wegklikken. Behalve radiozenders bevat de app ook een groot aanbod aan Nederlandse podcasts.

In het kort

De selectie voor september 2026 bevat 6 apps voor iOS en Android. Todoist ordent persoonlijke en zakelijke taken, terwijl Snapseed fotobewerking biedt zonder betaalde functies. Perplexity geeft Nederlandstalige AI-antwoorden en kan afbeeldingen maken, Huispedia toont woningen en geschatte waardes. Waypoint wijst met gps terug naar een opgeslagen plek en radio.net biedt toegang tot ruim zestigduizend radiozenders.

Veelgestelde vragen Wat betekent gratis met in-app-aankopen bij een app? Gratis met in-app-aankopen betekent dat je de app zonder aankoopprijs kunt installeren, maar dat sommige functies, abonnementen of digitale extra's geld kunnen kosten. Bij iOS staat dit op de productpagina in de App Store en bij Android zie je dit in Google Play rond de installatieknop. Controleer daarom vóór installatie welke beperkingen de gratis versie heeft. Hoe controleer je of een app veilig om te installeren is? Controleer minimaal 3 zaken: de ontwikkelaar, de gevraagde machtigingen en recente gebruikersreviews. In de App Store helpen privacylabels om te zien welke gegevens een app kan verzamelen. In Google Play geeft de sectie Gegevensveiligheid uitleg over datagebruik en beveiligingspraktijken. Let extra op apps die locatie, contacten, foto's of microfoon vragen zonder duidelijke reden. Welke apps zijn handig voor productiviteit op je telefoon? Productiviteitsapps zijn vooral handig als ze één concreet probleem oplossen, zoals taken plannen, notities ordenen, bestanden scannen of agenda's beheren. Een goede takenapp synchroniseert tussen meerdere apparaten, ondersteunt herinneringen en houdt werk en privé overzichtelijk gescheiden. Kies liever één allround app die je dagelijks gebruikt dan vijf losse apps die hetzelfde proberen te doen. Hoe betrouwbaar zijn AI-zoekapps voor snelle antwoorden? AI-zoekapps zijn handig voor snelle samenvattingen, maar controle blijft nodig. Een goed antwoord noemt bronnen, datumgevoelige informatie en onzekerheden. Bij medische, juridische, financiële of actuele onderwerpen moet je altijd doorklikken naar betrouwbare bronnen. AI kan komen met verouderde feiten, verkeerde combinaties maken of te zeker formuleren, ook wanneer het antwoord logisch klinkt. Waarom gebruikt een navigatie-app gps zonder mobiele data? Gps bepaalt je locatie via satellietsignalen en heeft daarvoor geen mobiele databundel nodig. Mobiele data is vooral nodig voor kaarten, zoekopdrachten, verkeersinformatie en actuele routegegevens. Een app met opgeslagen locaties of vooraf gedownloade kaarten kan daarom buiten bereik van internet toch richting geven. Houd wel rekening met batterijverbruik en beperkte functies zonder online verbinding.