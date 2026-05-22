8 Google Maps-functies die je onderweg echt gebruikt

Met Google Maps kun je veel meer dan alleen navigeren. Met deze acht functies plan je slimmer, rij je rustiger en kom je nooit meer voor verrassingen te staan – of je nu naar een onbekende stad reist of de dagelijks file wilt omzeilen.

Zeg "ergens naartoe" en veel mensen denken meteen aan Google Maps. Je tikt een adres in, volgt de blauwe lijn en komt aan op je bestemming. Maar de app kan veel meer dan alleen navigeren. De afgelopen jaren heeft Google Maps allerlei functies gekregen die helpen bij files, tussenstops, offline kaarten en reisplanning. Wie ze kent, haalt onderweg meer uit Google Maps dan alleen de snelste route.

Tip 1: Onderweg een tussenstop toevoegen

Onderweg tanken, koffie halen of een pakket oppikken? Met de functie 'Stop toevoegen' pas je je actieve route aan zonder je navigatie te onderbreken. Tik op het vergrootglasicoon rechts in het scherm en kies een categorie, zoals 'Tankstations', of typ zelf een bestemming in. Daarna tik je op 'Stop toevoegen'. Google Maps herberekent de route direct en past ook je aankomsttijd aan.

In de praktijk scheelt dat veel handelingen onderweg. Je hoeft niet telkens de navigatie te onderbreken en weer op te starten. Je kunt op deze manier ook meerdere stops achter elkaar toevoegen. Handig als je onderweg nog iemand moet ophalen, even langs een supermarkt wilt, of halverwege je rit een laadpaal.

Gebruik deze functie wel voordat je wegrijdt, of laat een passagier de tussenstop toevoegen. Je telefoon vasthouden tijdens het rijden is niet alleen onveilig, maar kan ook een flinke boete opleveren (in 2026 is dat zelfs 440 euro, plus nog eens 9 euro administratiekosten. Slik.)

Tip 2: Gebruik de tijdlijn voor je reishistorie

Google Maps houdt – als je dit hebt ingeschakeld – een gedetailleerde tijdlijn bij van alle plekken die je hebt bezocht. Sinds eind 2024 slaat Google deze data vanwege privacywetgeving niet meer op in de cloud, maar uitsluitend lokaal op je toestel. Je vindt de Tijdlijn via 'Instellingen' → 'Persoonlijke inhoud' of direct via het menu in de app. Hier zie je niet alleen welke routes je hebt afgelegd, maar ook hoe lang je ergens was, hoe ver je hebt gereden en welk vervoermiddel je hebt gebruikt. Handig voor wie zakelijke kilometers bijhoudt, maar ook gewoon leuk als reisdagboek.

Belangrijk om te weten: de Tijdlijn is niet meer te bekijken via de webbrowser op je computer, omdat de gegevens alleen nog op je telefoon staan. De functie werkt alleen als de Tijdlijn is ingeschakeld in je Google Maps-instellingen.

Tip 3: Bekijk live drukte en populaire tijden

Voor elk bedrijf, elke attractie of elk winkelcentrum dat is opgenomen in Google Maps, zie je een grafiek met 'Populaire tijden'. Die toont op welke momenten het er het drukst is, gebaseerd op anonieme locatiedata van andere gebruikers.

Nóg handiger: bij locaties die momenteel open zijn, toont Maps ook live drukte. Zo zie je in één oogopslag of het nu rustig of bomvol is. Vind je het te druk? Dan kies je gewoon een rustiger moment of ga je ergens anders heen.

Tip 4: Plan reizen met meerdere bestemmingen

Wil je een route met meerdere stops plannen, dan hoef je dat niet meer buiten de app te doen. Zoek je bestemming op, tik op 'Route' en tik vervolgens op de drie verticale puntjes rechtsboven in het scherm – daar kies je 'Stops bewerken’. Je kunt tot negen extra bestemmingen toevoegen aan één reis, dus tien locaties in totaal. Google Maps bepaalt automatisch de meest logische volgorde. De volgorde zelf instellen kan ook. Perfect voor een roadtrip of autovakantie: je plant de hele reis in één keer en hoeft onderweg nergens* meer over na te denken.

*Nou ja, in ieder geval niet meer over de navigatie dus.

Tip 5: Gebruik de verkenner voor tips op locatie

De 'Ontdekken'-feed in Google Maps toont je wat er in de buurt is: restaurants, bezienswaardigheden, winkels en meer. Snelkoppelingen zoals 'Restaurants', 'Hotels' en 'Attracties' staan bovenin het kaartscherm. Zoek je een specifiek type keuken, zoals Italiaans of Thais? Typ dit dan simpelweg in de zoekbalk. Vervolgens kun je de resultaten via de filteropties verder verfijnen op beoordeling, openingstijden en prijsniveau.

Vind je het fijn om vakanties of stedentrips tot in de puntjes voor te bereiden? Je kunt op de kaart scrollen naar een andere stad of buurt en daar alles al verkennen vóór je aankomt. Combineer dat met de opgeslagen lijsten – via de bladwijzer-tab sla je favorieten op in persoonlijke collecties – en je hebt je persoonlijke reisgids altijd bij je.

Tip 6: Stel een vertrektijd of aankomsttijd in

Met Google Maps kun je niet alleen direct navigeren, maar ook vooruit plannen. In hetzelfde venster waarin je 'Stops bewerken' vindt (zie tip 4), kun je kiezen voor 'Vertrek- of aankomsttijd instellen'. Je geeft dan aan of je meteen wilt vertrekken, of kiest zelf een datum en tijd. Dat kan voor je vertrek én voor je gewenste aankomsttijd. Google Maps berekent vervolgens op basis van verkeersgegevens hoe laat je moet vertrekken of hoe laat je waarschijnlijk aankomt.

Deze functie is handig bij vluchten, afspraken of concerten waarbij je niet te laat wilt zijn. Je ziet vooraf of je planning realistisch is en hoeveel extra tijd je beter kunt inbouwen. Voor het openbaar vervoer werkt dit nog nauwkeuriger: dan toont Google Maps de actuele vertrek- en aankomsttijden van treinen, bussen en metro's.

Tip 7: Deel je reisvoortgang tijdens het rijden

Onderweg naar vrienden of familie die op je wachten? Tijdens het navigeren kun je je realtime route en verwachte aankomsttijd direct met hen delen. Dit werkt alleen als je de route ook echt hebt gestart en de app in de actieve autonavigatie staat. Nadat je de bestemming hebt ingevoerd, tik je dus eerst op de blauwe knop 'Starten' zodat de gesproken routebegeleiding begint. Pas in dit actieve rijscherm veeg je de witte balk onderaan – waarop je aankomsttijd en de resterende kilometers staan – omhoog. In het menu dat dan openschuift, tik je op 'Reisvoortgang delen' en kies je met wie je de route wilt delen via bijvoorbeeld WhatsApp of sms. De ontvanger ziet een live kaart met jouw positie en de actuele aankomsttijd. Handig: het delen stopt automatisch zodra je de bestemming bereikt of de navigatie beëindigt.

Het verschil tussen 'Reisvoortgang delen' en 'Locatie delen' Google Maps heeft twee functies die erg op elkaar lijken, maar toch iets anders doen. Zoals hierboven uitgelegd, gebruik je Reisvoortgang delen tijdens een actieve autoroute. De ander ziet waar je rijdt, welke route je volgt en hoe laat je naar verwachting aankomt. Verandert je aankomsttijd door file of oponthoud, dan wordt die automatisch aangepast. Locatie delen werkt anders. Die functie zet je aan via je profielfoto rechtsboven in Google Maps en deelt alleen je positie op de kaart. Dat kan ook als je niet navigeert, bijvoorbeeld wanneer je ergens staat te wachten of iemand wilt laten zien waar je bent.

Tip 8: Sla je parkeerplek op

In een vreemde stad je auto terugvinden kan een crime zijn. Google Maps lost dat op met de parkeerplek-functie: tik na het parkeren op de blauwe stip van je huidige locatie en kies 'Parkeerplek opslaan'. De app markeert de plek op de kaart en onthoudt die totdat je hem zelf verwijdert.

Je kunt ook een notitie toevoegen – zoals het parkeerdek of rijnummer – en een timer instellen als je betaald parkeert. Via de zoekbalk of je opgeslagen plaatsen vind je de markering terug en navigeer je er met één tik naartoe.

Let op: de app ziet er soms anders uit Het kan gebeuren dat een knop of functie op jouw telefoon net op een andere plek staat dan in dit artikel beschreven. Google vernieuwt de app regelmatig en rolt updates vaak in fasen uit. Daarnaast verschilt het uiterlijk van Google Maps soms tussen iPhone- en Android-toestellen. Zie je een specifieke optie niet direct staan? Tik dan op je profielfoto of initialen rechtsboven en kies 'Help en feedback'. Daar kun je wel direct zoeken naar handleidingen en antwoorden op vragen over functies.

Haal meer uit Google Maps

Je ziet: Google Maps kan veel meer dan alleen de snelste route tonen. Met de juiste functies plan je makkelijker een rit met meerdere stops, deel je je aankomsttijd, vermijd je drukte en vind je je parkeerplek sneller terug. Ook onderweg helpt de app meer dan je misschien gewend bent, bijvoorbeeld met live aankomsttijden en gedeelde reisvoortgang. Wie Maps goed leert kennen, heeft eigenlijk geen aparte reisplanner meer nodig!

Veelgestelde vragen Hoe download ik een kaart offline in Google Maps? Zoek een stad of regio op, tik op de naam onderaan het scherm en kies 'Downloaden'. Je kunt ook via je profielfoto → 'Offline kaarten' een regio selecteren. De kaart is bruikbaar zonder internetverbinding en blijft 365 dagen geldig. Als automatisch bijwerken via wifi aanstaat, worden kaarten op de achtergrond vernieuwd en hoef je er in de praktijk nauwelijks naar om te kijken. Kan ik in Google Maps een route delen met iemand anders? Ja. Bereken een route, tik op de drie puntjes rechtsboven en kies 'Deel route'. Je stuurt de route als link via WhatsApp, sms of e-mail. De ontvanger opent de link en ziet de volledige routebeschrijving in Google Maps. Hoe meld ik een fout of ontbrekende locatie in Google Maps? Voor een fout bij een bestaand bedrijf of locatie: tik op de plek op de kaart, scrol omlaag in het informatievenster en kies 'Stel een wijziging voor'. Je kunt een fout adres, onjuiste openingstijden of andere onjuistheden doorgeven. Voor een volledig ontbrekende locatie werkt het anders: houd de kaart lang ingedrukt om een speld te plaatsen, tik onderaan op de speld en kies 'Een ontbrekende plek toevoegen'. Google beoordeelt meldingen en verwerkt goedgekeurde wijzigingen doorgaans binnen enkele dagen. Wat is het verschil tussen Google Maps en Waze? Google Maps is een allrounder: navigatie, zoeken, ov-routes, verkennen en reisplanning. Waze richt zich uitsluitend op autonavigatie en is sterker in realtime door gebruikers doorgegeven verkeersmeldingen (zoals politiecontroles en wegwerkzaamheden). Google Maps en Waze zijn beide eigendom van Google, maar blijven afzonderlijke apps. Hoe zet ik gesproken navigatie uit in Google Maps? Tik tijdens het rijden op het luidsprekericoon op het scherm om het geluid direct te dempen of weer aan te zetten. Wil je meer controle over het geluid? Veeg dan de witte balk onderaan het scherm omhoog, tik op 'Instellingen' en kies 'Geluid en stem'. De app onthoudt je keuze automatisch voor de volgende ritten. Kan ik Google Maps gebruiken zonder internetverbinding? Ja, met een vooraf gedownloade offline kaart. Navigatie, zoeken en routeberekening werken offline, maar voor live verkeersinformatie, live drukte en openbaar vervoer is een internetverbinding nodig. Je downloadt zo'n kaart door in de app een rechthoekig gebied te selecteren. Dit kader kun je zelf zo groot of klein maken als je wilt, waardoor je net zo gemakkelijk één specifieke stad als heel Nederland in één keer downloadt. Offline kaarten zijn wereldwijd beschikbaar.