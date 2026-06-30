Volgens nieuwe geruchten dreigt ook Xbox-studio Undead Labs - dat op dit moment werkt aan het aankomende State of Decay 3 - gesloten worden als onderdeel van de aankomende ontslagronde binnen Microsoft.

Wat gebeurt er nu met State of Decay 3?

Volgens Games Beat zoekt Undead Labs, dat gesitueerd is in Seattle, naar een nieuwe koper. Net zoals andere studio's van Xbox die gesloten dreigen te worden zou de studio nog wel een kans krijgen om een koper te vinden die de studio wil overnemen. Mocht dat niet lukken, dan kunnen ongeveer 110 werknemers hun baan verliezen.

Games Beat claimt daarnaast ook dat er binnen Xbox-studio's als Bethesda en Blizzard, die niet gesloten dreigen te worden, ontslagen kunnen vallen. De website spreekt van de grootste ontslagronde binnen Xbox tot dusver.

State of Decay 3

Undead Labs ontwikkelde ook de vorige twee State of Decay-spellen - het tweede deel kwam in 2018 uit, in hetzelfde jaar dat Microsoft de studio opkocht. In 2020 werd State of Decay 3 aangekondigd. Het was lange tijd stil rondom de game, maar dit jaar is er meer van het spel getoond en worden er speeltests gehouden. Eerder deze maand werd aangekondigd dat de game in 2027 op Xbox Series-consoles, PlayStation 5 en pc moet verschijnen.

In State of Decay 3 moeten spelers net als in de vorige delen zien te overleven in een wereld waarin zombies de mensheid plagen. Spelers moeten een nederzetting bouwen en beschermen en er regelmatig op uit trekken om materialen en voedsel te verzamelen. Daarbij bevat de game een coöperatieve modus voor vier spelers.

Wat gebeurt er nu met State of Decay 3?

Mochten de geruchten kloppen, dan is de komst van State of Decay 3 niet meer zeker. Als de studio moet sluiten, kan het spel immers niet meer afgemaakt worden - in ieder geval niet door Undead Labs. De ontwikkeling van de game is waarschijnlijk wel in een vergevorderd stadium, dus als Undead Labs wordt overgenomen door een ander bedrijf, dan is een release wel goed mogelijk.

Mogelijke studiosluitingen en vertrokken topmensen

Eerder deze maand gaf de nieuwe Xbox-ceo Asha Sharma al aan dat Xbox een soort 'reset' doorloopt. Sindsdien gaan er veel geruchten dat er spoedig een grote ontslagronde binnen de gamedivisie van Microsoft volgt. Daarbij zouden ook diverse studio's hun deuren moeten sluiten, mochten ze geen nieuwe eigenaar vinden.

Onder de namen die genoemd worden, valt bijvoorbeeld Ninja Theory. Dat is een opvallende naam, omdat het bedrijf eerder deze maand nog een nieuwe game heeft aangekondigd op de Xbox Game Showcase, namelijk Senua.

Ook Compulsion Games, de studio achter We Happy Few en South of Midnight, zou mogelijk gesloten worden. Deze studio heeft inderdaad weinig commercieel succes gevonden, maar aan de andere kant won South of Midnight enkele prestigieuze prijzen. Double Fine, de studio van cultontwikkelaar Tim Schafer, zou ook dreigen te sluiten, en Arkane - bekend van de Dishonored-games - zou ook niet per se veilig zijn.

© Microsoft

Daarnaast zijn er in de loop van deze maand al diverse topmensen binnen Xbox vertrokken bij het bedrijf - een mogelijk signaal dat er inderdaad grootschalige wijzigingen plaatsvinden. Zo gaat Craig Duncan, de baas van Xbox Game Studios waar de meeste ontwikkelstudio's van het merk onder hangen, weg. Ook 'chief of staff' Louise O'Connor pakt de biezen. Tot slot vertrekt Mark Gordon, het hoofd van Call of Duty: Black Ops-ontwikkelaar Treyarch. Hij werkte 22 jaar bij een van de belangrijkste studio's van Xbox.

Wanneer worden de mogelijke ontslagen aangekondigd?