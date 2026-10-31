Er zitten echte nieuwsbeelden van een ramp in Zuid-Korea waarbij mensen om het leven kwamen in het pas uitgekomen Call of Duty: Modern Warfare 4. Nadat dit in opspraak kwam, heeft uitgever Activision zich verontschuldigd en laten weten dat de beelden er uit worden gehaald.

Call of Duty: Modern Warfare 4 richt zich voor een groot deel op een conflict tussen Noord- en Zuid-Korea. In de openingsscène wordt een montage van nieuwsberichten over een fictieve invasie van Zuid-Korea getoond.

Daarbij zijn echte nieuwsbeelden gebruikt. Zo is er kort te zien hoe iemand een slachtoffer reanimeert. Dit beeld blijkt uit een nieuwsitem te komen over een ramp in 2022 waarbij publiek van een Halloween-evenement werd verdrukt, waarbij 159 mensen om het leven zijn gekomen en 196 mensen gewond zijn geraakt.

Toen dit naar buiten kwam, eisten organisaties in Zuid-Korea dat de beelden uit de game worden verwijderd. De Zuid-Koreaanse publicatie Inven meldt nu dat Activision zich heeft verontschuldigd voor het gebruik van de beelden. Daarbij laat het bedrijf weten dat de beelden bij de volgende update - die op 12 november gepland staat - uit de game worden verwijderd.

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Statement

"Call of Duty is een fictief werk dat realistische immersie moet bieden", zo luidt het statement. "We verduidelijken dat we echte nieuwsbeelden in de game gebruiken, maar we wilden nooit een tragische gebeurtenis bagatelliseren. De videobeelden in kwestie worden volledig verwijderd via een update die op 12 november wordt uitgerold. We buigen onze hoofden in diepe sympathie en verontschuldigen ons aan de getroffen families en slachtoffers die zijn ontdaan van dit incident, en aan iedereen die we hiermee hebben ontdaan."