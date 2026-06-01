Call of Duty: Modern Warfare 4-ontwikkelaar Infinity Ward heeft beloofd dat er alleen relatief realistisch ogende dlc-skins voor personages in de multiplayer naar de game komen.

Een van de kritiekpunten die fans de laatste jaren op de Call of Duty-franchise hebben, is dat er na de release van een nieuw deel steeds opvallendere skins voor personages in de multiplayermodi worden toegevoegd. Denk aan samenwerkingen met allerlei andere franchises en kleurrijk ogende en minder realistischere skins, die extra opvallen doordat de game zelf een (relatief) realistische sfeer neerzet.

Infinity Ward lijkt dit ook te beseffen en meldt het volgende op social media: "We hebben de feedback gekregen. Geen bullshit. We willen trouw blijven aan Modern Warfare. Geen clownachtige skins op release of tijdens de seizoenen daarna." In een andere tweet benadrukt de ontwikkelaar deze filosofie nogmaals.

Over Call of Duty: Modern Warfare 4

Afgelopen week deden Infinity Ward en uitgever Activision Blizzard Call of Duty: Modern Warfare 4 uit de doeken. Het spel verschijnt op 23 oktober voor pc, Xbox Series-consoles en PlayStation 5, en voor het eerst ook op Nintendo Switch 2. Daarbij komt de game niet meer naar de vorige generatie consoles.

De game draait (deels) om een invasie van Noord-Korea in Zuid-Korea. Aan de andere kant van de wereld wordt Captain Price - een bekend gezicht uit de Call of Duty-reeks - opgejaagd, en zijn verhaal verbindt zich uiteindelijk met wat er in Zuid-Korea gebeurt. Daar krijgen spelers de nieuwe Sergeant Park onder de knoppen.

Op release komt natuurlijk ook de multiplayermodus van Modern Warfare 4 beschikbaar, die direct bestaat uit twaalf 6v6-speler maps, een aantal kleinere gebieden voor de Gunfight-modus en meerdere Big War maps voor grootschalige gevechten, waar ook voertuigen aan te pas komen.

Daarbij wordt de gameplay aangescherpt met zogenaamde Ballistic Authority, een systeem waarmee de gunplay en het wapengebruik in de game realistischer aan moet voelen. Bijvoorbeeld het traject van kogels, beweging van de wapens en hoe je personage staat hebben allemaal invloed op de gunplay. Hiermee moet Modern Warfare 4 authentieker schieten dan ooit.