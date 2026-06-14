Mensen die Call of Duty: Modern Warfare 4 op voorhand reserveren, krijgen op 16 oktober al toegang tot de singleplayercampagne van het spel. Dat terwijl de game officieel pas op 23 oktober verschijnt.

Dat werd aangekondigd in een blogpost. Mensen kunnen eerder toegang krijgen tot de campagne door op voorhand de Standard Digital Edition of Vault Edition aan te schaffen voor Xbox Series-consoles, PlayStation 5, Switch 2 of pc.

Modern Warfare 4 draait (deels) om een invasie van Noord-Korea in Zuid-Korea. Aan de andere kant van de wereld wordt Captain Price - een bekend gezicht uit de Call of Duty-reeks - opgejaagd, en zijn verhaal verbindt zich uiteindelijk met wat er in Zuid-Korea gebeurt. Daar krijgen spelers de nieuwe Sergeant Park onder de knoppen.

Op release komt natuurlijk ook de multiplayermodus van Modern Warfare 4 beschikbaar, die direct bestaat uit twaalf 6v6-speler maps, een aantal kleinere gebieden voor de Gunfight-modus en meerdere Big War maps voor grootschalige gevechten, waar ook voertuigen aan te pas komen.