Dat werd aangekondigd in een blogpost. Mensen kunnen eerder toegang krijgen tot de campagne door op voorhand de Standard Digital Edition of Vault Edition aan te schaffen voor Xbox Series-consoles, PlayStation 5, Switch 2 of pc.
Modern Warfare 4 draait (deels) om een invasie van Noord-Korea in Zuid-Korea. Aan de andere kant van de wereld wordt Captain Price - een bekend gezicht uit de Call of Duty-reeks - opgejaagd, en zijn verhaal verbindt zich uiteindelijk met wat er in Zuid-Korea gebeurt. Daar krijgen spelers de nieuwe Sergeant Park onder de knoppen.
Op release komt natuurlijk ook de multiplayermodus van Modern Warfare 4 beschikbaar, die direct bestaat uit twaalf 6v6-speler maps, een aantal kleinere gebieden voor de Gunfight-modus en meerdere Big War maps voor grootschalige gevechten, waar ook voertuigen aan te pas komen.
Daarnaast zal op release de DMZ-modus beschikbaar zijn, een extraction shooter binnen Modern Warfare 4. Hierin kunnen spelers de map Hajin bezoeken, waar een kernreactor lekt. In deze uitdagende omgeving kunnen spelers progressie boeken die losstaat van de rest van de game. Deze map ligt deels in Noord-Korea, deels in Zuid-Korea en deels in Rusland. Daarbij zijn er niet alleen verhalende missies en ‘dynamische operations’, maar ook de mogelijkheid om vrij rond te lopen.