Xbox heeft de afgelopen dag diverse aankondigingen gedaan over wat gamers in de toekomst kunnen verwachten qua games. Zo is er een nieuwe Wolfenstein-game in ontwikkeling, krijgt Halo: Campaign Evolved een multiplayermodus en werkt Id Software aan een nieuw spel.

De aankondigingen rondom nieuwe games en modi werden verspreid over de dag gedaan - niet geheel toevallig de dag er gevierd werd dat het Xbox-merk 25 jaar bestaat. Daarnaast kwamen er ook nieuwe beelden van het langverwachte Fable naar buiten. Door de vele aankondigingen hebben Xbox-eigenaren een iets beter beeld gekregen van wat er in de toekomst op stapel staat.

Wolfenstein 3

Xbox-ceo Asha Sharma liet via een tweet weten dat Wolfenstein 3 in ontwikkeling is. "De game is officieel in productie bij MachineGames", zo meldde ze. MachineGames ontwikkelde ook de twee vorige Wolfenstein-games. "Het is een van de belangrijkste franchises binnen gaming, en het team heeft ongelooflijk werk gedaan om de serie voorwaarts te brengen. We kijken er naar uit om meer te delen." Veel meer informatie is er nu nog niet, al werd er wel een afbeelding van het script van de game getoond.

Wolfenstein is een shooterreeks waarin spelers het tegen het Nazi-regime opnemen. Daarbij wordt een alternatieve realiteit geschetst waarin de Nazi's de Tweede Wereldoorlog hebben gewonnen. Na enkele 2D-games bracht ID Software begin jaren negentig het revolutionaire Wolfenstein 3D uit, een driedimensionale shooter die van grote invloed was op het genre.

De laatste jaren is de Wolfenstein-franchise zoals gezegd in handen van MachineGames. In 2014 bracht die studio Wolfenstein: The New Order uit, gevolgd door The Old Blood en The New Colossus.

Firefight komt naar Halo: Campaign Evolved

Halo: Campaign Evolved verscheen eerder dit jaar, ook voor het eerst op PlayStation 5. Het gaat om een remake van de singleplayercampagne van de eerste game in de reeks, Halo: Combat Evolved. Het is een piure singleplayerervaring.

Ergens aankomende winter wordt er echter ook een multiplayercomponent aan de game toegevoegd in de vorm van een Firefight-modus. Deze modus maakt al deel uit van diverse eerdere Halo-games en plaatst vier spelers tegenover computergestuurde vijanden.

Veel details zijn er nog niet, behalve dat het een gratis toevoeging wordt voor eigenaren van de game. Een releasedatum is er ook nog niet. Wel worden er meer details onthuld tijdens Halo Fest, dat op 12 en 13 december wordt gehouden.

Nieuwe game van Id Software

Id Software kondigde daarnaast aan dat het aan een nieuwe game werkt. De ontwikkelaar van vele legendarische shooters, waaronder het recentelijk uitgekomen Doom: The Dark Ages, liet weten dat het nog onbekende spel wordt ontwikkeld door de studio's in Texas en Frankfurt. Hugo Martin heeft de regie in handen.

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"Het gaat nog wel even duren voordat we meer delen, maar we kunnen niet wachten tot jullie zien waar we aan werken." Dat lijkt er naar te hinten dat het spel nog niet zo lang in ontwikkeling is en het nog lang kan duren voordat het uitkomt.

Id Software is een van de ontwikkelstudio's die is getroffen door de ontslagrondes binnen Xbox. In totaal verloren 136 werknemers hun baan. Er kwamen berichten naar buiten dat Id Software daardoor vooral een ondersteunende studio voor andere Xbox-ontwikkelaars zou worden, maar blijkbaar werken ze nu toch aan hun eigen game.

Nieuwe Fable-gameplay

Tot slot werd er nieuwe gameplay van de aankomende nieuwe Fable-game getoond. Daarin is te zien hoe spelers samen met het personage Arden de locatie Deepwood verkennen om er achter te komen waar allerlei vreemde magische gebeurtenissen vandaan komen.

De nieuwe Fable is in ontwikkeling bij Playground Games, tevens de ontwikkelaar van de Forza Horizon-reeks. Deze reboot moet de unieke aspecten van de franchise behouden, maar een nieuwe generatie gamers er kennis mee laten maken, terwijl de hoogstaande graphics van moderne consoles en pc voor een veel gedetailleerdere spelwereld zorgen.