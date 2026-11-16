Er zijn wat meer details over Project Helix, de volgende spelcomputer van Microsofts Xbox-divisie, naar buiten gekomen. Zo heeft het bedrijf benadrukt dat het nog altijd een console wordt en dus geen pc in een 'consolejasje', maar dat pc-games wel afgespeeld kunnen worden.

Sinds de aankondiging van Project Helix eerder dit jaar is er enige verwarring over wat consumenten precies kunnen verwachten. Microsoft hintte er al naar dat het afspelen van pc-games een belangrijk onderdeel van de ervaring wordt, maar in welke hoedanigheid is niet echt bekend.

Om te vieren dat het Xbox-merk 25 jaar bestaat, werd er een speciaal magazine uitgebracht over het verleden en de toekomst van Xbox. Daarin praat Jason Ronald, de vicepresident van 'next generation' bij Xbox, over de filosofie achter Project Helix. Op social media YouTube werden diverse quotes uit het magazine gescand en besproken.

Console die pc-games afspeelt

Daarbij wordt duidelijk dat Microsoft Project Helix vooral als een console ziet die ook pc-games kan afspelen, en dus niet als pc die ook consolegames kan afspelen. "We hebben het ontwerpdoel erg duidelijk in zicht: Helix wordt ontworpen als een console die ook pc-games kan afspelen. Het is dus geen pc die ook consolegames kan afspelen."

Ronald vervolgt: "Het doel is om het makkelijk en intuïtief in gebruik te maken, en je direct toegang te geven tot je games. Maar als je een hardcore gamer bent die meer customisatie wil toepassen qua instellingen en prestaties, kun je dat absoluut doen."

Volgens Ronald vervagen de grenzen tussen console en pc steeds meer, en zijn gamers inmiddels gewend dat hun spellen op verschillende apparaten werken. Daar lijkt Project Helix dan ook voor gebouwd te worden. Hij benadrukt ook dat de muren rondom creativiteit steeds verder zakken en dat Project Helix meer dan ooit de focus moet leggen op content gemaakt door spelers zelf, al is niet duidelijk hoe dat er precies uit gaat zien.

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Ook Steam-games?

Met de bovenstaande quotes wordt dus iets duidelijker wat we van Project Helix kunnen verwachten, al zijn er ook nog veel vragen. Zo vragen veel gamers zich af in hoeverre pc-games op Project Helix gespeeld kunnen worden, en dan met name uit welke pc-winkels die games komen. Gaat het alleen om games uit de winkels van Microsoft zelf, zoals de Microsoft Store en Battle.net, of kan men ook games uit het populaire Steam opstarten? Die vraag blijft voor nu nog onbeantwoord.

Wanneer verschijnt Project Helix?