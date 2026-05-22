Activision-studio Infinity Ward heeft een bericht gedeeld waar de ontwikkelaar lijkt te hinten naar een spoedige onthulling van de volgende Call of Duty-game.

Het was al zo goed als bevestigd dat de ontwikkelaar de nieuwe Call of Duty-titel van dit jaar maakt, en aangezien de studio zich vooral richt op de Modern Warfare-subreeks, is het waarschijnlijk dat het om Modern Warfare 4 gaat.

In een bericht op social media en de officiële website van de ontwikkelaar lijken de studiohoofden van Infinity Ward - Mark Grigsby en Jack O'Hara - fans dan ook gereed te maken voor een onthulling binnenkort. "Er begint een nieuw hoofdstuk voor deze studio en we richten ons op wat ons definieert: passie, precisie, obsessie en een meedogenloze motivatie om de beste entertainment in de industrie te leveren."

Het bedrijf vervolgt: "Onze volgende game is daar het resultaat van. Vastberaden. Gedurfd. Ongenadig. Gemaakt door een team dat elk detail, elk systeem, elk moment tot het uiterste duwt. Namens iedereen bij Infinity Ward zijn we trots op waar we aan werken en enthousiast dat we het eindelijk met jullie kunnen gaan delen."

Wanneer de nieuwe Call of Duty wordt aangekondigd is niet bekend. Het zou kunnen gebeuren op 7 juni, wanneer Microsoft de nieuwe Xbox Games Showcase uitzendt. Die presentatie wordt op om 19:00 uur Nederlandse tijd uitgezonden via YouTube en Twitch.