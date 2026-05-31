In navolging van de geruchten over een remake van Rayman Legends, zou er binnenkort ook een remaster van voorganger Rayman Origins kunnen worden aangekondigd.

Eerder deze week kon je lezen over de mogelijkheid dat er een remake van Rayman Legens, de meest recente Rayman-platformer in de reeks, zit aan te komen. Er werd namelijk een logo op social media geplaatst van een spel genaamd 'Rayman Legends Retold'. De game zou op 1 oktober uitkomen en volgende week worden onthuld.

Nu blijkt dat voorganger Rayman Origins mogelijk ook opnieuw uitkomt. Op de Xbox Store verscheen namelijk een vermelding van Rayman Origins: Enhanced Edition. Volgens de inmiddels verwijderde melding draait de game in 4K en 60 frames per seconde en zitten er diverse verbeteringen in het spel. Ook zou het de content die voorheen exclusief voor de PS Vita-versie van de game was bevatten.