Microsoft heeft vanavond aangekondigd dat Fable is uitgesteld naar februari 2027.

De game had eigenlijk in de loop van dit jaar moeten verschijnen, maar dat gaat dus niet meer door. "Dit jaar zit vol met ongelooflijke games voor Xbox-spelers om van te genieten, van Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day en Call of Duty: Modern Warfare 4 tot Control Resonant, Star Wars: Galactic Racer en Grand Theft Auto 6."

Het bericht vervolgt: "Om onze gamereleases gedurende de feestdagen te plannen op een manier die het beste werkt voor spelers, verschuiven we Fable naar februari 2027. Op die manier kan het spel het toegewijde moment krijgen die het verdient. We kunnen niet wachten om spelers een uitgebreide nieuwe blik op Fable en de rest van onze line-up te geven tijdens de Xbox Games Showcase op 7 juni."

Zoals Microsoft al aangeeft wordt op zondag 7 juni de Xbox Games Showcase gehouden, waar allerlei aankomende Xbox-games (die vaak ook op andere systemen verschijnen) worden getoond. Nu is dus duidelijk dat ondanks het uitstel Fable daar wel voorbij komt.

In een nieuwe video gaf Matt Booty, de chief content officer bij Xbox, aan dat Fable er goed voor staat. "Het team voelt zich erg goed. We zijn enthousiast over hoe het met het spel gaat. We willen er zeker van zijn dat de game genoeg ruimte krijgt." Daarbij legde Booty de nadruk op de komst van Grand Theft Auto 6 in november, en dat het belangrijk is om daar als bedrijf rekening mee te houden.

Over Fable

De nieuwe Fable is al een aantal jaar in ontwikkeling bij Playground Games, tevens de ontwikkelaar van de Forza Horizon-reeks. Deze reboot moet de unieke aspecten van de franchise behouden, maar een nieuwe generatie gamers er kennis mee laten maken, terwijl de hoogstaande graphics van moderne consoles en pc voor een veel gedetailleerdere spelwereld zorgen. De game komt dus in februari 2027 naar Xbox Series-consoles, PlayStation 5 en pc.

Spelers beginnen Fable als een kind in een rustig dorpje. Al snel komen spelers er achter dat ze uit kunnen groeien tot held in het land van Albion. In eerder getoonde beelden zijn magische bossen, drukke dorpjes, complete steden die rondom kastelen zijn gebouwd en andere prachtige omgevingen te zien. De game heeft voor het eerst in de reeks echt een open spelwereld en spelers kunnen dan ook gaan en staan waar ze maar willen.

Spelers bepalen daarbij zelf wat voor soort held ze worden. Men bepaalt het uiterlijk van het personage, de kleding die men draagt en wat het personage zoal doet in het spel. Er zijn zwaarden, men kan magie gebruiken of juist met pijl en boog aan de slag gaan. Daarbij keren er diverse vijanden uit de vorige games terug, waaronder trollen en skeletten. Natuurlijk zijn er ook nieuwe vijanden, waaronder de Cockatrice - een grote, monsterlijke kip.

Net als in de oude games kunnen spelers zich ook vermaken met allerlei randzaken buiten het hoofdavontuur. Denk aan het kopen van een huis - of élk huis - of het vinden van een partner en met ze op date gaan. Het is ook mogelijk om meerdere partners te hebben, of juist te scheiden.

Er zijn meer dan duizend inwoners van Albion, en elk heeft een eigen rol in deze wereld, en een eigen routine. Elk personage is aanspreekbaar - inclusief ingesproken stemmen. Daarbij hebben de acties van spelers ook een groot effect op de andere personages: zo kan de speler een huisbaas worden en die verhuren, of andere inwoners zelfs op straat gooien. Spelers bouwen gedurende het spel een reputatie op, en alle inwoners reageren daar op hun eigen manier op.

Het ontstaan van Fable

De Fable-franchise ontstond op de eerste Xbox-console en werd ontwikkeld door Lionhead Games, dat onder leiding stond van Peter Molyneux – ook bekend van Black & White. Deze adventure-rpg die zich afspeelde in een middeleeuwse fantasiewereld genaamd Albion – gebaseerd op Groot-Brittannië – had als unieke insteek dat spelers zelf bepaalden of ze goede of slechte daden verrichten, en het uiterlijk van het hoofdpersonage veranderde afhankelijk van deze keuzes. Spelers konden zo een koene ridder of een duivelse crimineel worden.