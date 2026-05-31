De Nederlandse politie gaat na aanstaande zomer met elektrische auto's rijden. Een gedeelte van de wagens die op fossiele brandstoffen rijden, zullen worden ingewisseld voor EV's.

Dat heeft de politie deze week aangekondigd. De Škoda Enyaq wordt daarbij een basismodel, waar landelijk zo'n 550 modellen van worden gekocht. Deze worden gerbuikt voor noodhulp. Daarnaast worden ook Cupra Born-auto's aangeschaft voor bijvoorbeeld toezicht.

Het grootste gedeelte van de politiewagens die in Nederland rijdt blijft echter nog fossiele brandstoffen gebruiken. Het is wel de bedoeling dat er in de toekomst bijna alleen nog maar elektrische politieauto's worden ingezet.

Volgens de politie, dat al sinds 2019 EV's test, heeft het gebruik van elektrische wagens meer voordelen dan alleen het milieu. Zo zijn de auto's stil en is de acceleratie sneller. De wagens bieden meer ruimte, en ook het noodzakelijke onderhoud wordt verminderd.

Peter Brouwer, sectorhoofd Voer- en Vaartuigen van het Politiedienstencentrum, vertelt: "Dat het wagenpark wordt uitgebreid met twee elektrische herkenbare voertuigen draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de politie. Daarnaast bleek uit een eerdere pilot al dat elektrische auto’s uitstekend inzetbaar zijn als voertuig in de basispolitiezorg."