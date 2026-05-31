Het lagerhuis van Californië heeft ingestemd met een wet die stelt dat de online servers van games niet zomaar offline mogen gaan en daardoor onspeelbaar worden. De Amerikaanse Sentaat moet de wet echter eerst nog goedkeuren.

De wet is onderdeel van het Stop Killing Games-initiatief, dat in het leven is geroepen omdat steeds meer games waarbij online elementen een essentieel onderdeel vormen offline gaan en daardoor onspeelbaar worden, ondanks dat er is betaald voor deze games.

De wet stelt nu dat een game niet meer zomaar offline mag gaan, tenzij de ontwikkelaar een patch uitbrengt dat de game ook offline speelbaar maakt. Wanneer een game free-to-play is, is dit echter niet verplicht. Ook moeten ontwikkelaars spelers zestig dagen van te voren informeren over het offline gaan van de servers.

Zoals gezegd is de wet nog niet van kracht - eerst moet de Senaat nog akkoord gaan. Het feit dat het Californische lagerhuis al akkoord is gegaan, is echter een belangrijke stap voor het Stop Killing Games-initiatief. Als de wet echt van kracht wordt, zal dit alleen gelden voor games die vanaf 2027 uit zijn gekomen.