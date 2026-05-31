Dat heeft ontwikkelaar Team Cherry aangekondigd. Daarbij zijn de reserveringen live gegaan. De Switch 2-versie bevat daarbij de Switch-versie naast de upgrade voor de Switch 2-editie, waardoor het spel ook op de eerste Switch gespeeld kan worden.
De fysieke editie zal niet de ergens later dit jaar te verschijnen uitbreiding Sea of Sorrow bevatten, maar deze valt uiteindelijk wel gratis te downloaden voor eigenaren van de fysieke versie. De fysieke versie van de game bevat wel een poster met een kaart van de spelwereld, een handleiding van 32 pagina's en een cover die om te draaien valt.
Hollow Knight Silksong kwam afgelopen september uit en is het langverwachte vervolg op de indie-metroidvaniahit Hollow Knight. In de game verkennen spelers Pharloom, waar ze tientallen eindbazen voor de keuzen krijgen en uitdagende platformsecties moeten zien te overbruggen.
Overigens komt er op dezelfde dag ook een fysieke versie van de eerste Hollow Knight naar PlayStation 5 en Switch 2.