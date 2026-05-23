Meer dan zes miljoen mensen hebben inmiddels de eerder deze week uitgekomen racegame Forza Horizon 6 gespeeld.

Dat werd afgelopen donderdag via social media aangekondigd. De game kwam officieel afgelopen dinsdag uit, al konden mensen die de Premium Edition hadden gereserveerd al sinds vorige week vrijdag met het spel aan de slag.

Spelers arriveren in Forza Horizon 6 - dat beschikbaar is op Xbox Series-consoles en pc, en later dit jaar ook op PlayStation 5- in Japan als toerist, en werken zich langzaam maar zeker omhoog in de racewereld door mee te doen aan festivals. Er zitten op release meer dan 550 wagens in de game. Elke auto reageert zo realistisch mogelijk op de weg en het dynamische weer.

Er zijn verschillende aanpasbare garages te vinden in de spelwereld. Spelers bepalen zelf het uiterlijk van deze garages en kunnen hier hun auto's showen. Daarnaast is er de Estate, een uitgebreid landschap waar spelers gedurende het spel hun eigen thuishaven kunnen opbouwen.