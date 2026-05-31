Na de eerste twee succesvolle films volgt deze zomer dus het derde deel rondom de zus van de beroemde detective Sherlock Holmes. Die rol wordt in de derde film wederom gespeeld door Stranger Things-actrice Millie Bobby Brown.
In Enola Holmes 3 is te zien dat het titulaire personage afreist naar Malta om een brief gelinkt aan een geheim genootschap te onderzoeken. Dit terwijl ze eigenlijk wil genieten van haar liefdesleven met Tewkesbury (gespeeld door Louis Patridge). Daarbij komt ze er achter dat haar broer Sherlock ontvoerd is.
De derde Enola Holmes-film wisselt van regisseur. Waar de eerste twee films door Harry Bradbeer werden geregisseerd, is de regie van de derde film in handen van Philip Barantini - onder andere bekend van Adolescence. Naast Brown keren ook Henry Cavill en Helena Bonham Carter terug.