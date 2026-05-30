E3 is (allang) niet meer, dus beleven we de Gamezomer grotendeels digitaal. Dat betekent niet dat we, ook op ID, de presentaties aan ons voorbij laten gaan. Hieronder vind je alle grote presentaties op een rij en onze verwachtingen.

De Gamezomer trapt volgende week dus af met de PlayStation State of Play, die net als Summer Game Fest en de Xbox Games Showcase streamen op ons Twitch- en TikTok-kanaal.

Ook vind je hier live de grootste aankondigingen, gevolgd door overzichten met de laatste trailers, evenals de grootste onthullingen op onze socials. Een aantal grote titels hebben we al van tevoren gezien, dus verwacht ook daarvan previews en impressies.

Het is aan te raden om onderstaand artikel alvast op te slaan voor een overzicht van alle presentaties, links naar de overzichten, pre-orders en andere info. Dat het een mooie Gamezomer mag worden!

Dit artikel wordt bijgewerkt zodra er meer presentaties worden aangekondigd, en onze traileroverzichten online staan.

PlayStation State of Play — 2 juni 2026

Datum en tijd: dinsdag 2 juni, 23:00 uur CEST

Sony trapt de gamezomer af met een State of Play van ruim 60 minuten. Bekijk hier in de tussentijd waar Sony's studio's momenteel aan werken.

• Bevestigd: Marvel’s Wolverine

• Gerucht: God of War-spinoff

• Gerucht: Hogwarts Legacy 2

• Speculatie: Saros-dlc

Summer Game Fest — 5 juni 2026

Datum en tijd: vrijdag 5 juni, 23:00 uur CEST

De grote aftrap van de gamezomer, gepresenteerd door Geoff Keighley. Dit jaar vanuit het Dolby Theater in Los Angeles. De show duurt normaal gesproken een uur of twee en toont

• Speculatie: Final Fantasy 7 Remake Part 3

• Speculatie: Resident Evil Requiem-uitbreiding

• Speculatie: Tomb Raider: Legacy of Atlantis-releasedatum

Day of the Devs — 5 juni 2026

Datum en tijd: vrijdag 5 juni, direct na Summer Game Fest (~01:00 uur CEST)

Zoals gebruikelijk vindt Day of the Devs meteen na Summer Game Fest plaats, een non-profit showcase van Double Fine Productions en iam8bit. De show is altijd een leuke blik op nieuwe indiegames.

Wholesome Direct — 6 juni 2026

Datum en tijd: zaterdag 6 juni, 18:00 uur CEST

Kijken op YouTube: https://www.youtube.com/@WholesomeGames

Kijken op Twitch: https://www.twitch.tv/wholesomegames

De Wholesome Direct is een fantastische presentatie als je van cozy of 'gezellige' games houdt. Dit jaar zien we in een uur meer dan vijftig games.

Story-Rich Showcase — 6 juni 2026

Datum en tijd: zaterdag 6 juni, 19:00 uur CEST

Kijken op YouTube: https://www.youtube.com/@FellowTraveller

Kijken op Twitch: https://www.twitch.tv/fellowtraveller

Story-Rich Showcase is een presentatie van Fellow Traveller, de uitgever achter 1000xRESIST en Citizen Sleeper. Deze duurt een uur en richt zich op verhaalgedreven games.

Future Games Show — 6 juni 2026

Datum en tijd: zaterdag 6 juni, 21:00 uur CEST

De Future Games Show wordt elk jaar interessanter, en in 2026 volgt er na de show zelfs een aparte gameplaypresentatie van de sci-fi RPG Exodus van Archetype Entertainment (voormalige BioWare-ontwikkelaars). De presentatie duurt twee uur en wordt gepresenteerd door Troy Baker (Indiana Jones) en Alix Wilton Regan (Lara Croft).

Xbox Games Showcase — 7 juni 2026

Datum en tijd: zondag 7 juni, 19:00 uur CEST

Misschien wel de interessantste presentatie van dit jaar is de Xbox Games Showcase. Met nieuw leiderschap en een ogenschijnlijke koerswijziging voor het merk heeft Microsoft een hoop om te tonen. Na de presentatie vindt ook een Direct over Gears of War E-Day plaats.

• Bevestigd: Gears of War E-Day-releasedatum en gameplay

• Speculatie: Fable-releasedatum en -gameplay

• Speculatie: Halo Campaign Evolved

• Speculatie: Wolfenstein 3

• Speculatie: State of Decay 3

• Gerucht: Fallout 3/New Vegas-remaster

PC Gaming Show — 7 juni 2026

Datum en tijd: zondag 7 juni, 21:00 uur CEST

De PC Gaming Show is eerlijk gezegd altijd een lange zit, maar er zitten vaak onverwachts goede updates en aankondigingen tussen. De presentatie duurt zo'n twee uur.