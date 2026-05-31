Microsoft zou intern een 'superapp' in ontwikkeling hebben waarin alle AI-diensten van het bedrijf samenkomen.

Dat claimt Fortune te hebben vernomen van mensen die bekend zijn met Microsofts plannen. Deze superapp zou alle diensten die via Microsoft's Copilot AI worden aangeboden combineren zodat er één handige app is waarin dit allemaal beschikbaar is. Denk aan Microsoft 365 Copilot, Github Copilot en de chatbot.

Ook uniek aan de app wordt dat mensen zelf kunnen wisselen tussen een zakelijke omgeving en een omgeving voor particuliere klanten, zodat de app voor beide soorten gebruikers geschikt is.

Een superapp met alle AI-functies die Microsoft heeft is geen slecht idee: het bedrijf biedt op dit moment verschillende soorten AI-applicaties aan en dat kan onoverzichtelijk werken doordat ze verspreid zijn over verschillende plekken. Daarbij wil Microsoft een vuist maken tegen concurrerende AI-modellen, zoals ChatGPT, Claude en Gemini.