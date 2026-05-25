Dat claimt Windows Central-journalist Jez Corden in de Xbox Two Podcast. Corden heeft de afgelopen tijd opvallend vaak correcte informatie rondom Xbox naar buiten gebracht voordat het officieel werd aangekondigd.
Er gaan al langer geruchten dat er mogelijk remakes van zowel Fallout 3 als Fallout: New Vegas gemaakt worden, maar volgend jaar zou alleen nog maar de remake van Fallout 3 op stapel staan. The Elder Scrolls 6, dat vele jaren geleden al is aangekondigd, zou echter pas waarschijnlijk in 2029 uitkomen. Corden benadrukt wel dat hij niet kan verifiëren of al deze details kloppen.
Bethesda's topman Todd Howard gaf eerder dit jaar al aan dat mensen beter kunnen vergeten dat The Elder Scrolls 6 is aangekondigd. "Doe maar net alsof we de game niet hebben aangekondigd. Het bestaat niet. Niemand heeft er iets over gehoord", zo grapte hij.