Er is namelijk een logo op social media geplaatst van een spel genaamd 'Rayman Legends Retold'. Insider Gaming claimt daarbij dat de remake ergens komende week wordt onthuld en dat de game op 1 oktober van dit jaar uitkomt.

Er gaan al langer geruchten over een remake van Rayman Legends, het meest recente deel in de platformreeks. De game kwam in 2013 uit voor Wii U, maar is sindsdien naar zo goed als elk modern platform gekomen. Het is dan ook niet duidelijk wat een remake zou toevoegen aan het origineel, al zijn de assets in het origineel wel alleen in 1080p te zien.