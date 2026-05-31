Streamingplatform Twitch krijgt diverse nieuwe functies, waaronder verbeterde streamingkwaliteit en demo's voor games.

Twitch is een livestreamingplatform die voornamelijk bedoeld is voor het uitzenden van games die gespeeld worden en gametoernooien, al worden ook andere onderwerpen gecoverd. Tijdens TwitchCon 2026 dat dit weekend in Rotterdam wordt gehouden, werden diverse nieuwe features voor de dienst werden aangekondigd.

Zo gaat de streamingkwaliteit omhoog naar 1440p en een bitrait van 9 Mbit per seconde (en 7,5 Mbit voor 1080p-streams). Vanaf juni moet dit beschikbaar komen voor Partners en Affiliates op het platform.

Ook nieuw is dat gamedemo's via Twitch naar Europa komen, nadat dit eerder al in de Verenigde Staten werd getest. Het gaat om zogenaamde 'Gameplay Ads', waarbij demo's van games gespeeld kunnen worden zonder dat er iets gedownload hoeft te worden. Wanneer dit precies in Europa wordt uitgerold is nog niet bekend.

Ook nieuw is dat mensen die chatten via Twitch de Giphy-bibliotheek met gifjes kunnen gaan gebruiken, al is daar wel een abonnement van Tier 2 of Tier 3 voor nodig. Verder komt in juni de optie voor 'Dual Format' beschikbaar - zodat streams tegelijk horizontaal en verticaal uitgezonden kunnen worden en geschikt zijn voor zowel beeldschermen van tv's en monitoren, als smartphones.