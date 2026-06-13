Microsoft zou overwegen de Xbox-divisie te herstructureren. Een van de opties zou zijn om de divisie af te splitsen van Microsoft en er een dochteronderneming van te maken.

Dat claimt het betrouwbare The Information van meerdere bronnen te hebben vernomen. Hoewel nog niets vast zou staan, zou Microsoft wel diverse opties openhouden. Mocht Xbox een dochteronderneming van Microsoft worden, dan zou deze tak van Microsoft onafhankelijker kunnen opereren, ook al zou Microsoft nog steeds eigenaar zijn. Dat is bijvoorbeeld om risico's voor het moederbedrijf te verkleinen.

Een andere optie volgens The Information is de oprichting van een joint venture met een ander bedrijf om Xbox te bestieren. Dit is vergelijkbaar met hoe Ubisoft een aparte studio oprichtte genaamd Venture Studios, waar de franchises Assassin's Creed, Far Cry en Rainbow Six onder vallen. Het Franse bedrijf doet dit samen met Tencent.

Eerder deze week gaf de eerder dit jaar aangestelde Xbox-ceo Asha Sharma al aan dat de omzetdaling bij Xbox rigoureuze stappen vereist. Daaronder vallen mogelijk ook ontslagen, al zijn ook daar nog geen concrete plannen voor naar buiten gebracht.