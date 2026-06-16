We beginnen eindelijk meer duidelijkheid te krijgen over wat de grote 'reset' waar Xbox het de afgelopen tijd over had gaat inhouden. Naast dat het vertrek van meerdere topmensen is aangekondigd, gaan er nu ook hartnekkige geruchten over verschillende studio's binnen Xbox die gaan sluiten of weer onafhankelijk worden.

Xbox-ceo Asha Sharma had het onlangs al over een grote 'reset' binnen de gamedivisie van Microsoft. Het bedrijf bereidt zich immers voor op de toekomst, waarbij er een nieuwe console uitkomt die ook pc-games kan afspelen - Project Helix.

Dat is positief, maar er is meer aan de hand bij het bedrijf. De winstmarge is al jaren minimaal, mede doordat Xbox Game Pass continu investeringen vereist en de Xbox Series-consoles niet het beoogde succes hebben opgeleverd. Microsoft heeft zijn games als reactie daarop ook op concurrerende platforms uitgebracht, maar met wisselend succes. Er moet dus iets veranderen, en dat bedoeld Sharma waarschijnlijk met een 'reset'.

Vertrekkende topmensen

Wat die reset in gaat houden begint sinds gisteren steeds duidelijker te worden. Er gingen onlangs al geruchten dat er een ontslagronde aankomt, maar die lijkt nu echt binnenkort doorgevoerd te worden. Dat is bijvoorbeeld te zien aan dat meerdere topmensen binnen het Xbox-merk opeens hun vertrek hebben aangekondigd.

Zo gaat Craig Duncan, de baas van Xbox Game Studios waar de meeste ontwikkelstudio's van het merk onder hangen, weg. Hij was nog maar twintig maanden aangesteld binnen die rol, en in die capaciteit overzag hij studio's als Ninja Theory, Halo Studios, Rare, Playground Games en The Coalition. Daarvoor was hij zelf werkzaam bij Xbox-studio Rare.

Ook 'chief of staff' Louise O'Connor pakt de biezen. Die werkte nauw samen met Duncan en kwam ook van Rare. Chief Content officer Matt Booty gaat beide rollen voor nu op zich nemen tot er vervanging is gevonden.

Tot slot gaat ook Mark Gordon weg, het hoofd van Call of Duty: Black Ops-ontwikkelaar Treyarch. Hij werkte 22 jaar bij een van de belangrijkste studio's van Xbox en wordt vervangen door huidige werknemers Kevin Hendrickson en Yale Miller.

Nu hoeft het vertrek van meerdere topmensen binnen het bedrijf niet per se iets te betekenen, maar vooral Duncan die nu opstapt laat de alarmbellen enigszins afgaan. Het kan immers een teken zijn dat er verregaande veranderingen binnen de ontwikkelstudio's van het bedrijf gaan plaatsvinden waar Duncan zich mede verantwoordelijk voor beschouwt.

Studio's die mogelijk gaan sluiten

Wat die veranderingen betreft lijken we sinds gisteren steeds meer duidelijk te krijgen, al is op moment van schrijven nog niets officieel aangekondigd. Het komt er op neer dat naast een mogelijke grootschalige ontslagronde, Microsoft ergens de komende weken ook meerdere studio's gaat sluiten.

Onder de namen die genoemd worden, valt bijvoorbeeld Ninja Theory. Dat is een opvallende naam, omdat het bedrijf iets meer dan een week geleden nog een nieuwe game heeft aangekondigd op de Xbox Game Showcase, namelijk Senua. Daarbij wordt Ninja Theory ook als belangrijke motion capture-studio gebruikt binnen Xbox Game Studios.

Ook Compulsion Games, de studio achter We Happy Few en South of Midnight, zou mogelijk gesloten worden. Deze studio heeft inderdaad weinig commercieel succes gevonden, maar aan de andere kant won South of Midnight enkele prestigieuze prijzen. Double Fine, de studio van cultontwikkelaar Tim Schafer, zou ook dreigen te sluiten, en Arkane - bekend van de Dishonored-games - zou ook niet per se veilig zijn.

Het enige goede nieuws is dat diverse van deze studio's volgens geruchten nog overleggen met het management van Xbox. Mogelijk zouden ze de kans krijgen om zich af te splitsen van Xbox en onafhankelijk verder te gaan. Dat deed Toys for Bob eerder ook, en nu werkt het voor Microsoft en Activision aan een nieuwe Spyro the Dragon-game.

Wordt spoedig vervolgd

Het is hoe dan ook een prangende situatie voor Microsoft. De afgelopen jaren heeft het al meerdere grootschalige ontslagrondes binnen Xbox gehouden, waarbij ook al studio's werden gesloten. Voor de vele aankopen die het bedrijf in de jaren ervoor heeft gedaan betalen werknemers tegenwoordig de prijs. Tegelijkertijd moet Microsoft logischerwijs op zoek naar een manier om de Xbox-divisie meer winst te laten maken.