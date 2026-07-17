Bethesda heeft de komst van meerdere Fallout-games bevestigd, waaronder Fallout 5, remasters van Fallout 3 en Fallout: New Vegas, en een Fallout-game ontwikkeld door Obsidian Entertainment.

Dat deed het bedrijf in een open brief die vanmiddag op internet is gepubliceerd. Daarbij wordt duidelijk gemeld dat de hoofdfocus op dit moment op de ontwikkeling van The Elder Scrolls 6 ligt, en dat Fallout 5 zich op dit moment in pre-productie bevindt.

Daarnaast worden meerdere geruchten van de afgelopen maanden bevestigd. Zo komen er remasters van Fallout 3 en Fallout: New Vegas, en werkt Obsidian Entertainment inderdaad aan een Fallout-project. Obsidian ontwikkelde eerder ook Fallout: New Vegas, en heeft recentelijk games als Avowed, The Outer Worlds 2 en Grounded 2 afgeleverd.

Bethesda liet ook weten dat het blijft werken aan het eerder uitgekomen Starfield. De game blijft een belangrijk onderdeel van de toekomst van het bedrijf, en spelers kunnen de komende tijd nieuwe verhalen en gameplayverbeteringen verwachten. Eerder werd al aangekondigd dat volgend jaar de Starborn-uitbreiding verschijnt.