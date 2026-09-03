Wie regelmatig bestanden wil back-uppen of synchroniseren tussen meerdere computers, netwerkschijven en cloudopslag, heeft betrouwbare software nodig. Syncovery behoort al jaren tot de bekende opties voor geavanceerde back-up- en synchronisatietaken. Deze uitgebreide tool richt zich op zowel professionele gebruikers als veeleisende thuisgebruikers die meer controle willen over hun gegevensbeheer.

In de cloud en in het netwerk

Het Oordeel 5 / 5 Score De Pluspunten Uitgebreide synchronisatieopties

Ondersteuning voor cloud- en netwerkdiensten

Realtime synchronisatie mogelijk

Krachtige automatisering via profielen De Minpunten Interface oogt wat verouderd

Veel opties kunnen beginners afschrikken Krachtige en flexibele back-up- en synchronisatietool, gericht op de gevorderde gebruiker. Ondersteuning van ndrukwekkende hoeveelheid opslagdiensten en synchronisatiemethoden. De interface is functioneel, maar niet altijd even modern.

Syncovery ondersteunt Windows, macOS, Linux en zelfs NAS-systemen. Het programma kan bestanden synchroniseren tussen lokale schijven, netwerkopslag, FTP-servers en clouddiensten zoals Google Drive, OneDrive en Dropbox. Daarbij ondersteunt het verschillende synchronisatiemethoden zoals mirroring, tweerichtingssynchronisatie en realtime synchronisatie.

SmartTracking en prestaties

Beginners kunnen aan de slag via een wizard, terwijl gevorderde gebruikers vrijwel elk detail handmatig kunnen instellen. Zo configureer je filters, versiebeheer en geplande back-ups tot in detail. Een opvallende functie is SmartTracking. Die herkent wanneer bestanden worden verplaatst of hernoemd, waardoor dubbele kopieën worden vermeden en synchronisaties efficiënter verlopen. Daarnaast verwerkt Syncovery grote hoeveelheden bestanden opvallend snel dankzij multithreaded-bestandsscans. Het programma splitst het werk op en bekijkt meerdere bestanden tegelijk.

Beginners volgen gewoon de wizard.

In de cloud en in het netwerk

Syncovery werkt probleemloos samen met een brede reeks cloudplatformen en netwerkprotocollen. Daarnaast beschikt het programma over compressie- en encryptiefuncties met ondersteuning voor AES-256-encryptie, waardoor back-ups ook in de cloud extra beveiligd worden opgeslagen.

Een extra troef is realtime synchronisatie. Het programma detecteert wijzigingen in bestanden vrijwel onmiddellijk en werkt de back-up automatisch bij. Dit is vooral handig in werkomgevingen waar bestanden continu wijzigen.

Profielen en planning

Een van de sterkste punten van Syncovery is de combinatie van profielen en planning. Een profiel is een opgeslagen taak waarbij je exact vastlegt wat er moet gebeuren. Je geeft aan welke mappen worden gesynchroniseerd, waar ze naartoe worden gekopieerd, welke filters gelden en hoe de back-up wordt uitgevoerd. Het grote voordeel is dat je deze instellingen slechts één keer hoeft te configureren. Daarna kun je een profiel met één klik uitvoeren of automatisch laten starten op vaste tijdstippen. Zo maak je eenvoudig aparte profielen voor dagelijkse documentback-ups, cloudsynchronisatie van foto’s of het veiligstellen van externe schijven.

Syncovery vergelijkt bestanden op naam, grootte en wijzigingstijdstip.

Conclusie

Dit is een bijzonder krachtige en flexibele back-up- en synchronisatietool die vooral de gevorderde gebruiker zal aanspreken. Het programma ondersteunt een indrukwekkende hoeveelheid opslagdiensten en synchronisatiemethoden. De interface is functioneel, maar niet altijd even modern.