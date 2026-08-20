Er zijn inmiddels veel AI-modellen beschikbaar. Sommige daarvan kun je zelfs lokaal downloaden voor offline gebruik. Werk je geregeld met verschillende modellen, dan is het makkelijker om voor een omgeving te kiezen waarin je snel kunt schakelen tussen verschillende modellen of zelfs meerdere systemen tegelijk kunt inzetten. Welke tools kun je daar allemaal voor gebruiken?

AI-modellen ‘hallucineren’ weliswaar minder dan vroeger, toch blijft het afwachten in hoeverre generatieve AI feitelijk correcte output levert. En zelfs als dat zo is, krijg je dan wel de beste reactie? Ontbreken er geen relevante gegevens, zit de stijl goed en sluit het antwoord mooi aan bij wat je echt nodig hebt?

Je kunt dezelfde prompt natuurlijk ook aan andere AI-modellen doorspelen. Of je laat de output van het ene model, samen met de vraag om een kritische evaluatie, door een ander model analyseren. Alleen werkt dit alles behoorlijk omslachtig, want je moet voortdurend schakelen tussen verschillende diensten, telkens met de juiste aanmelding.

In dit artikel tonen we hoe je een eigen AI-centrale samenstelt. Zie het als je persoonlijke AI-hub waarin je snel het gewenste model kiest. Eerst bekijken we de gebruiksvriendelijke app Chatbox AI, maar wie de output van meerdere modellen letterlijk naast elkaar wil leggen om daaruit de beste te halen, kiest wellicht liever voor een tool als Big-AGI. Dankzij Ollama, dat als backend-modellenserver fungeert, kun je bovendien ook lokale, offline AI-modellen integreren, zowel in Chatbox als in Big-AGI.

Binnen één AI-provider kun je normaliter alleen maar kiezen tussen eigen modelversies (hier: ChatGPT Plus).

Chatbox (service)

Een van de eenvoudigste tools om snel tussen AI-modellen van verschillende providers te schakelen, is Chatbox AI (https://chatboxai.app/en). De tool is beschikbaar als web-app in de browser, maar ook als mobiele en desktopapplicatie. Er zijn eigenlijk twee manieren om ermee aan de slag te gaan.

Lees ook:

De eenvoudigste is via de Chatbox AI Service. Daarmee krijg je toegang tot commerciële modellen zoals GPT-5, Claude 4.5 Sonnet en Gemini 3 Pro. Omdat het om geavanceerde AI-modellen gaat, heb je wel een betaald Pro-abonnement nodig: vanaf ongeveer 16,7 dollar per maand, met een vaste verbruikslimiet van 12 miljoen ‘compute points’ (min of meer vergelijkbaar met tokens). Een goedkoper Lite-abonnement kan ook, vanaf 3,5 dollar per maand, al krijg je dan minder krachtige modellen en een lagere verbruikslimiet.

Na betaling ontvang je een licentiesleutel. Open in Chatbox het venster Settings, klik rechtsboven op license key, plak de sleutel in het veld en bevestig met Activate. Meteen verschijnt een lijst met ondersteunde AI-modellen. Bekijk ook even de andere instellingen. Zo vind je bij Chat Settings onder meer schuifregelaars waarmee je bepaalt hoe creatief antwoorden mogen zijn.

Staat alles goed ingesteld, selecteer dan links New Chat en kies rechtsonder het gewenste AI-model. Via het plusknopje in de promptbalk stuur je eventueel ook links, documenten en afbeeldingen mee met je prompt – wat je vast al kent van andere AI-chatbots.

Je kunt Chatbox op verschillende manieren personaliseren en finetunen.

Chatbox (API)

Je kunt AI-modellen in Chatbox ook op een andere manier aanspreken: via zogeheten API-calls (Application Programming Interface). Daarbij maak je verbinding met servers van AI-platformen zoals OpenAI of Anthropic via een persoonlijke API-sleutel.

In apps als Chatbox bepaal je daarna zelf welk AI-model je gebruikt. Deze aanpak staat ook bekend als BYOK (Bring Your Own Key). In de meeste gevallen betaal je hiervoor en hangt de kostprijs af van hoe intensief je de API gebruikt.

Sommige AI-platformen bieden daarnaast gratis modellen met beperkte gebruiksquota aan, zoals OpenRouter (www.kwikr.nl/3l) en Google AI Studio, om Gemini te promoten (www.kwikr.nl/3m).

De werkwijze is telkens vergelijkbaar. Bij OpenRouter ga je bijvoorbeeld naar de vermelde webpagina, maak je een account aan en meld je je aan. Klik op Create API Key, geef de sleutel een naam (zoals Chatbox) en bevestig met Create. Kopieer de sleutel meteen en bewaar deze veilig.

Open daarna in Chatbox het onderdeel Settings / Model Provider. Selecteer OpenRouter en vul bij API Key je sleutel in. Bevestig met Check: je kunt nu ook een gratis model selecteren, doorgaans herkenbaar aan de aanduiding (free). Helaas blijken gratis modellen vaak overbelast of beperkt beschikbaar. Lukt het niet, klik dan op Confirm, open het tandwielpictogram naast het model, kies bij Model Type voor Chat en verwijder eventueel vinkjes bij Capabilities. Sluit daarna Settings, klik op New Chat en selecteer rechtsonder het gewenste model dat via de API-verbinding beschikbaar komt.

Chatbox laat je modellen ook via API-verbindingen gebruiken (hier: Googles Gemini Flash).

Chatbox-uitbreidingen In Chatbox kun je inmiddels documenten koppelen via een kennisdatabase (RAG; Retrieval Augmented Generation). Klik op het boekicoon en op +Create en +Create First Knowledge Base. Geef een onderwerpstitel op en laat Chatbox AI geselecteerd. Bevestig met Create en voeg via +Add File documenten toe. Wil je deze gebruiken bij het genereren van antwoorden, klik dan op het boekicoon en selecteer de database. Daarnaast kun je externe tools en databronnen integreren via MCP-servers (Model Context Protocol). Klik hiervoor op het hamericoon, waar je enkele servers kunt selecteren. Via Add your first MCP server en Add Server voeg je extra servers toe. Kies Add Custom Server om een server handmatig te configureren. We nemen Anthropics filesystem-server als voorbeeld – weliswaar nadat we de Node.js-runtime hebben geïnstalleerd (https://nodejs.org). Vul filesystem in bij Name, kies Local (stdio) bij Type en gebruik als URL: npx -y @modelcontextprotocol/server-filesystem C:\MijnGegevens Vervang dit pad door het pad naar de map (zonder spaties) waartoe je toegang wilt geven en vermijd veiligheidshalve privacygevoelige en cruciale data, zeker bij niet-geverifieerde servers. Gebruik ook liever geen spaties in de mapnaam. Bevestig met Save. Activeer daarna filesystem via het hamericoon in het chatvenster. Je kunt nu prompts gebruiken als ‘Hoeveel submappen en bestanden telt <toegestane pad>?’. Uiteraard bestaan er nog veel meer interessante MCP-servers, maar daar hebben we helaas niet de ruimte voor.

Naast RAG-bronnen kun je in Chatbox ook MCP-servers koppelen – met de nodige omzichtigheid.

Big-AGI (modellen)

Chatbox is een gebruiksvriendelijk platform om snel tussen cloudgebaseerde AI-modellen te schakelen, al dan niet via API-toegang. Verderop bekijken we hoe je met een tool als Ollama ook lokale AI-modellen kunt gebruiken.

Wil je meerdere modellen tegelijk inzetten, dan kun je Big-AGI overwegen (https://app.big-agi.com). Het gaat om een web-app, maar in een browser als Chrome kun je deze als Progressive web-app (PWA) op je bureaublad plaatsen via de knop Big-AGI installeren, rechtsboven.

Klik op Setup Models en op I understand. Daarna voeg je API-sleutels toe. Standaard vind je configuraties voor OpenAI, Anthropic, Gemini en OpenRouter, zie ook ‘Chatbox (API)’, maar via Advanced Configuration / +Add kun je ook andere AI-platformen toevoegen, zoals DeepSeek en Perplexity. Zodra je op Save klikt, zie je hoeveel AI-modellen er (theoretisch) beschikbaar zijn.

Via het tandwielpictogram en App Preferences / AI Models kun je modellen bekijken, testen en configureren. Selecteer bovenaan een AI-platform. Pictogrammen geven aan waarvoor een model geschikt is, zoals tekst- en redeneertaken, webtoegang of beeldfunctionaliteit. Met het oogicoontje schakel je modellen tijdelijk in of uit, en met het tandwiel configureer je instellingen als Temperature (mate van creativiteit), Output Tokens (maximale antwoordlengte), Thinking Level en Media Resolution. Via Test Chat kun je een model meteen uitproberen, voor zover je over de nodige API-toegang of quota beschikt.

Je kunt elk beschikbaar model nauwkeurig finetunen voor gebruik binnen Big-AGI.

Big-AGI (persona)

Alles staat nu klaar om volop aan de slag te gaan met Big-AGI, maar voor je de eerste echte chats start, klik je even op AI Personas in de taakbalk links. Hier bepaal je namelijk hoe AI-modellen horen te reageren. Zo’n persona is eigenlijk een semipermanente instructielaag bovenop je gewone prompts.

Klik op Create New, verzin een naam, klik op Next en voeg op het tabblad Details een korte beschrijving toe voor zaken als schrijfstijl, toon, detailniveau, expertise, voorkeuren of beperkingen. Voeg eventueel een passend symbool toe. Op het tabblad Data kun je bovendien extra context of bronmateriaal toevoegen waarmee het AI-model rekening houdt, zoals documenten en url’s. Klik nogmaals op Next en rond af met Done.

Klik daarna op Chat / New Chat en selecteer in het rechterdeelvenster een persona en het gewenste AI-model. Afhankelijk van het gekozen model kun je hier nog extra parameters instellen. Rechts van de promptbalk kies je onder meer tussen Chat (klassieke chatmodus) en Draw (maken van afbeeldingen, eventueel meerdere varianten tegelijk).

Ga aan de slag met een geschikte persona, een geschikt model en een geschikte werkmodus.

Big-AGI (parallel)

Zoals gezegd kun je met Big-AGI ook meerdere AI-modellen tegelijk benaderen. Vul je prompt in, zorg dat de werkmodus ingesteld staat op Chat en klik rechtsonder op Beam. Klik tweemaal op Next en op Start. Bovenaan kun je nu het aantal ‘beam counts’ instellen, waarbij elke beam naar een ander, instelbaar AI-model verwijst. Via de Add-knop kun je aanvullende modellen toevoegen. Klik rechtsboven op Start om de prompt naar de geselecteerde modellen door te sturen.

Je kunt de verschillende reacties vervolgens zelf vergelijken, maar ook door AI laten analyseren en combineren. Big-AGI stelt hiervoor vier ‘merge’-methoden beschikbaar, die je onderaan kunt selecteren. Fuse combineert de ideeën uit de verschillende conversaties tot één overzichtelijk antwoord. Guided gebruikt doorgaans één antwoord als hoofdlijn en vult dit aan met inzichten uit de andere reacties. Compare zet de antwoorden naast elkaar en analyseert de belangrijkste verschillen en overeenkomsten. Met Custom bepaal je via eigen instructies hoe het merge-proces verloopt. Na bevestiging met de groene Add-knop onderaan zorgt het AI-model dat je bij Merge Model hebt ingesteld voor de gevraagde verwerking. Houd er rekening mee dat zo’n merge-operatie extra tokens of credits kan kosten.

Je kunt niet alleen meerdere AI-modellen tegelijk bevragen (‘beam’), maar de reacties ook slim laten combineren (‘merge’).

Ollama (installatie)

Voor kleinere of specifieke projecten kan het ook handig zijn een lokaal AI-model te gebruiken, zodat je vragen en gegevens je computer niet verlaten. Dit is mogelijk met een gratis tool als Ollama (www.ollama.com; Windows, macOS en Linux).

Met Ollama kun je (vooral opensource) AI-modellen namelijk lokaal op je eigen computer downloaden en gebruiken. Via eenvoudige opdrachten haal je AI-modellen binnen, start je ze lokaal op en stel je ze beschikbaar via een lokale API. Laten we beginnen met de installatie van Ollama. Het volstaat in het Windows-startmenu met rechts op PowerShell te klikken en Als administrator uitvoeren te kiezen, waarna je het volgende commando uitvoert:

irm https://ollama.com/install.ps1 | iex

Bij een foutmelding kan het helpen eerst het volgende uit te voeren:

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser

Na een succesvolle installatie kun je met de PowerShell-commando’s ollama --version en curl http://localhost:11434 checken of de Ollama-server thuisgeeft.

Goed nieuws: ‘Ollama is running’.

Ollama (lokale modellen)

Met het PowerShell-commando ollama list toon je de lokale AI-modellen en met ollama ps bekijk je de draaiende modellen. Een model downloaden en starten kan respectievelijk met ollama pull <AI-model> en ollama run <AI-model>. Daarna opent een interactieve chatsessie in PowerShell en kun je prompts voor dat AI-model invoeren.

Een model kun je stopzetten met ollama stop <AI-model> en een model lokaal verwijderen kan met ollama rm <AI-model>.

Op www.ollama.com/library vind je de beschikbare AI-modellen, inclusief de bijbehorende commando’s. Let wel, niet alle modellen draaien zomaar vlot op je pc. Let hierbij vooral op de modelgrootte: 1B-4B (meeste pc’s), 7B-8B (gemiddelde moderne pc’s), 13B-14B (krachtige pc’s), 30B+ (vooral high-end pc’s met krachtige gpu en veel RAM). Je zult snel merken: de kwaliteit van de antwoorden hangt sterk af van de kracht van het geselecteerde AI-model.

Handig is dat je deze lokale modellen via Ollama ook aan apps als Chatbox en Big-AGI kunt koppelen. In Chatbox ga je naar Settings en open je Model Provider. Selecteer hier Ollama en vul http://127.0.0.1:11434 in bij API Host. Schakel bij voorkeur Improve Network Compatibility in. Klik op Fetch en op het plusknopje naast de gewenste AI-modellen. Deze zijn daarna beschikbaar in een chatvenster: selecteer het model via de knop rechtsonder.

In Big-AGI ga je naar App Preferences en AI Models, klik je op More Services en +Add, en selecteer je ook hier Ollama (naast andere populaire diensten voor lokale AI-modellen zoals LocalAI en LM Studio). Vul http://127.0.0.1:11434 in bij Ollama Host en schakel bij voorkeur Direct Connection in (afbeelding 8). Lukt de verbinding niet, voer in PowerShell dan eerst setx OLLAMA_ORIGINS "http://localhost:*;http://127.0.0.1:*;https://get.big-agi.com" uit en herstart vervolgens Ollama (of Windows).