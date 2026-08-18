OpenAI introduceert Computer History, een nieuwe functie in de desktopversie van ChatGPT voor macOS. De assistent houdt bij welke handelingen je op je Mac verricht en bouwt daarvan een tijdlijn van je werkdag. Handig als je even kwijt bent waar je gebleven was, maar er zijn risico's.

Computer History registreert wat je op je Mac doet: welke programma's je gebruikt, op welke websites je klikt, welke toetscombinaties je intoetst en tussen welke vensters je schakelt. Uit die stroom bouwt ChatGPT een tijdlijn en losse 'memories' van je werkdag. Vervolgens kun je de assistent vragen aan welk document je gisteren werkte, of hij een samenvatting maakt van je ochtend, of hij checkt of je een bestand al met een collega hebt gedeeld. Dat werkt over verschillende programma's heen - of je nu in Google Docs, Slack of een openstaand browsertabblad zat.

Belangrijk om te weten: de functie maakt géén schermafbeeldingen en neemt geen beeld of geluid op. Alleen je handelingen worden vastgelegd, via het macOS-toegankelijkheidssysteem. OpenAI zegt daar bewust voor te hebben gekozen. Microsoft probeerde eerder iets vergelijkbaars met Recall, een functie die wél voortdurend screenshots van het scherm maakte en zoveel weerstand opriep dat het bedrijf deze functie heeft uitgesteld en verder moest aanpassen.

Computer History vervangt overigens Chronicle, een eerder experiment van OpenAI dat wél met screenshots werkte. Volgens het bedrijf is de techniek helemaal opnieuw opgebouwd.

Zelf aan de knoppen

Als gebruiker bepaal je zelf welke programma's en websites meetellen. De hele functie kun je pauzeren vanuit de menubalk en losse items uit je tijdlijn kun je verwijderen. Privétabbladen in de browser worden automatisch genegeerd, en de functie moet je eerst zelf aanzetten – hij staat standaard uit. In een zakelijke omgeving (Business of Enterprise) moet bovendien een beheerder toegang verlenen voordat individuele medewerkers Computer History kunnen inschakelen.

De verzamelde 'ruwe' gebeurtenissen blijven maximaal 48 uur op je Mac staan en worden daarna gewist. De samenvattingen die ChatGPT ervan maakt, blijven wél op je computer bewaard tot je ze zelf verwijdert.

De kleine lettertjes

Toch zit er meer aan vast dan één schuifje. De gebeurtenissen gaan wél kort langs de servers van OpenAI om samengevat te worden. Het bedrijf zegt ze daarna niet te bewaren en er niet mee te trainen. Maar als ChatGPT in een latere chat gebruikmaakt van die opgeslagen memories, kán de inhoud van dat gesprek volgens OpenAI wél worden ingezet om de modellen te verbeteren – tenzij je dat in je data controls hebt uitgezet.

Daar komt bij dat de samenvattingen als gewone, onversleutelde Markdown-bestanden op je Mac worden opgeslagen (in ~/.codex/memories/extensions/skysight/ ). OpenAI erkent in de eigen handleiding dat andere programma's die onder jouw macOS-account draaien, in principe bij die bestanden kunnen. Wie iets gevoeligs registreert, doet er dus goed aan zijn Mac-account extra te beveiligen en bepaalde apps of websites uit te sluiten.

OpenAI adviseert bovendien om Computer History uit te zetten tijdens gesprekken met anderen, tenzij die daar vooraf toestemming voor hebben gegeven. Voor wie de hele dag in Teams of Slack zit, is dat geen kleine voetnoot.

Nieuw risico: prompt injection

Naast privacy noemt OpenAI zelf nog een tweede gevaar: prompt injection. Een website of document kan verborgen instructies bevatten die niet voor jou bedoeld zijn, maar voor de AI. De assistent kan die instructies opvolgen alsof jij ze zelf hebt gegeven. Dat risico bestaat bij elke AI die het internet op kan, maar deze wordt groter naarmate hij meer van je scherm meekrijgt. OpenAI erkent letterlijk dat Computer History dat risico vergroot.

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