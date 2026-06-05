Microsoft gaat een nieuwe functie voor OneDrive uitbrengen, waarbij het duidelijker wordt welke bestanden met wie zijn gedeeld. Door middel van een aparte map met snelkoppelingen naar gedeelde bestanden, moet het voor gebruikers makkelijker worden om die bestanden te beheren.

Wie regelmatig gedeelde mappen toevoegt via 'Snelkoppeling toevoegen aan Mijn bestanden', kent het probleem: die snelkoppelingen belanden gewoon in je hoofdmap, dwars door je persoonlijke bestanden heen. Zeker als je met meerdere teams of SharePoint-omgevingen werkt, wordt dat al snel een onoverzichtelijke brei.

Snelkoppelingen in map

De oplossing die Microsoft plant is simpel: een aparte map genaamd 'Shortcuts', waar alle snelkoppelingen naar gedeelde bestanden automatisch in terechtkomen. De map wordt door OneDrive zelf aangemaakt zodra je hem voor het eerst nodig hebt — je hoeft daar zelf niets voor te doen. Microsoft geeft de map ook een eigen kleur en icoon, zodat hij direct opvalt tussen je gewone mappen.