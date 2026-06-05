Wie regelmatig gedeelde mappen toevoegt via 'Snelkoppeling toevoegen aan Mijn bestanden', kent het probleem: die snelkoppelingen belanden gewoon in je hoofdmap, dwars door je persoonlijke bestanden heen. Zeker als je met meerdere teams of SharePoint-omgevingen werkt, wordt dat al snel een onoverzichtelijke brei.
Snelkoppelingen in map
De oplossing die Microsoft plant is simpel: een aparte map genaamd 'Shortcuts', waar alle snelkoppelingen naar gedeelde bestanden automatisch in terechtkomen. De map wordt door OneDrive zelf aangemaakt zodra je hem voor het eerst nodig hebt — je hoeft daar zelf niets voor te doen. Microsoft geeft de map ook een eigen kleur en icoon, zodat hij direct opvalt tussen je gewone mappen.
De map is niet verplicht of vergrendeld. Je kunt hem hernoemen, verplaatsen, delen of gewoon verwijderen als je liever je eigen structuur aanhoudt. Volgens de Microsoft 365-roadmap is de functie momenteel in ontwikkeling. De eerste uitrol staat gepland voor juli 2026, al kan die planning nog verschuiven.