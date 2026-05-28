KPN gaat in Nederland een Europese cloudomgeving aanbieden voor bedrijven en organisaties die hun gegevens liever niet onderbrengen bij grote Amerikaanse aanbieders.

Het telecombedrijf werkt daarvoor samen met Schwarz Digits, de digitale tak van de Duitse Schwarz Group, het moederbedrijf achter onder meer Lidl.

De nieuwe dienst moet een zogenoemde soevereine cloud worden. Dat betekent dat data van Nederlandse klanten in Nederland worden opgeslagen en verwerkt, binnen Europese regels en onder Europese controle. Volgens KPN groeit de behoefte daaraan snel, vooral bij organisaties die met gevoelige of kritieke informatie werken. Denk aan overheden, zorginstellingen, energiebedrijven en financiële dienstverleners.

Geopolitiek

Veel organisaties gebruiken nu clouddiensten van partijen als Microsoft, Amazon en Google. Die zijn vaak praktisch en betaalbaar, maar de afhankelijkheid van Amerikaanse bedrijven roept steeds vaker vragen op. Een belangrijk punt is dat Amerikaanse wetgeving invloed kan hebben op de manier waarop gegevens worden behandeld. Ook geopolitieke spanningen maken bedrijven en overheden voorzichtiger.

Met de nieuwe cloud wil KPN inspelen op die groeiende vraag naar digitale zelfstandigheid. De gegevens van klanten worden ondergebracht in KPN-datacenters in Nederland. KPN levert daarbij onder meer de verbindingen en aanvullende IT-diensten. De technische cloudbasis komt van STACKIT, het cloudplatform van Schwarz Digits.

Schwarz Digits bouwde zijn clouddiensten oorspronkelijk voor de eigen bedrijven binnen de Schwarz Group, waaronder Lidl. Inmiddels worden die diensten ook aan externe klanten aangeboden. In Duitsland en Oostenrijk is STACKIT al actief. In Nederland moet de dienst naar verwachting rond medio 2027 beschikbaar komen.

Volgens KPN sluit de samenwerking aan bij de wens van Nederlandse bedrijven en publieke instellingen om meer grip te houden op hun data. Daarmee positioneert het telecombedrijf zich nadrukkelijk als Europees alternatief in een markt die nu nog sterk wordt gedomineerd door Amerikaanse cloud leveranciers.