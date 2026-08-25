Wil je snel audio bewerken zonder je te verdiepen in complexe en dure opname- of montagesoftware, dan is Ocenaudio een interessante optie. Deze gratis audio-editor legt de nadruk op eenvoud en snelheid, maar bevat tegelijk voldoende functies om podcasts, voice-overs en algemene audio te bewerken.

Het Oordeel 4,5 / 5 Score De Pluspunten Gebruiksvriendelijke interface

Realtimevoorbeelden van effecten

Ondersteuning voor VST-plug-ins

Snelle verwerking van grote audiobestanden De Minpunten Geen volwaardige multitrack-editor Ocenaudio 3.18.2 blinkt uit in eenvoud en snelheid. De heldere interface, realtime-effectvoorbeelden en ondersteuning voor VST-plug-ins maken het programma geschikt voor zowel beginners als gevorderde gebruikers.

Ocenaudio is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux en ondersteunt een brede waaier aan audioformaten. De software kan individuele bestanden en volledige mappen verwerken, en zelfs audio uit afspeellijsten extraheren. Bijzonder handig is de realtimevoorbeeld van effecten, waardoor je onmiddellijk hoort wat een filter of equalizer met het geluid doet. Dat maakt het eenvoudiger om effecten nauwkeurig af te stellen.

Links staan de geopende bestanden, rechts volg je de golfvormweergave.

Single-track

Voordat je aan de slag gaat met Ocenaudio is het wel belangrijk om de beperkingen te kennen. Ocenaudio is in de eerste plaats een snelle singletrack-audio-editor en geen volwaardige multitrackomgeving. Je kunt dus niet meerdere audiotracks tegelijk opnemen, mixen en monteren zoals in professionele software. Voor uitgebreide muziekproductie of complexe podcastmontages blijven programma’s zoals Reaper of Adobe Audition krachtigere alternatieven. Wil je simpele bewerkingen uitvoeren in een geluidsbestand, dan is Ocenaudio wel een prima optie.

Overzichtelijke werkomgeving

De interface van Ocenaudio is overzichtelijk en modern opgebouwd. In de linkerzijbalk verschijnen geopende bestanden, terwijl de golfvorm centraal staat. Je hebt keuze uit een klassieke golfvormweergave, een spectrogramweergave of een combinatie van beide. Beginners zullen snel merken hoe eenvoudig het is om audiofragmenten te trimmen (Trim Left, Trim Right) of te splitsen (Split at Cursor). Daarnaast ondersteunt Ocenaudio standaardbewerkingen zoals selecteren, knippen, plakken en normaliseren. Met de Ctrl-toets kun je bovendien meerdere fragmenten tegelijk selecteren en dezelfde bewerking in één keer toepassen. Vooral bij podcasts en gesproken opnames bespaart dit heel wat tijd.

Filters en effecten

Ocenaudio heeft een uitgebreide collectie filters en effecten, waaronder compressie, ruisonderdrukking, equalizers en frequentiefilters. Dankzij de spectrogramweergave kun je audiobestanden visueel analyseren en storingen of ongewenste achtergrondgeluiden sneller opsporen. Gevorderde gebruikers kunnen bovendien extra VST-plug-ins (Virtual Studio Technology) toevoegen om meer audio-effecten te gebruiken. Dat maakt het programma flexibeler dan veel andere gratis audio-editors.

Het programma heeft een instelbaar ruisfilter.

Conclusie

Ocenaudio 3.18.2 is een hoogwaardige gratis audio-editor die uitblinkt in eenvoud en snelheid. De heldere interface, realtime-effectvoorbeelden en ondersteuning voor VST-plug-ins maken het programma geschikt voor zowel beginners als gevorderde gebruikers. Wie vooral snel audio wil bewerken zonder complexe studiofuncties, vindt hier een uitstekend evenwicht tussen gebruiksgemak en functionaliteit.