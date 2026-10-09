Dat heeft Anthropic, het bedrijf achter het populaire AI-model, bekendgemaakt met een vernieuwd gebruiksbeleid. Daarin staat “Doe niet aan continu en doelloos misbruikend en wreed gedrag tegen onze modellen,” onder het algemene kopje over het gebruik maken van Claude met schadelijke doeleinden.

Wanneer ga je te ver?

Wij mensen zoeken graag de randjes op, dus waar ligt voor Claude de grens? Als je weleens gefrustreerd raakt door de AI, bijvoorbeeld omdat die jouw prompts niet goed uitwerkt, is er niets aan de hand. Duiding van Anthropic rondom deze aanpassing luidt als volgt:

“De update aan het beleid is alleen voor extreme gevallen bedoeld, waarin gebruikers zich herhaaldelijk wreed uiten tegenover onze modellen, zonder reden. Het is niet toepasselijk bij gebruikelijke gevallen van gebruiksfrustratie, het oneens zijn met een model, duistere creatieve thema’s, of modeltests en onderzoek."

De verwoording in het gebruiksbeleid maakt het in principe al duidelijk: pas wanneer je aanhoudend en zonder reden beledigingen en dergelijke naar het model blijft gooien wordt er actie ondernomen.

De primaire reactie op zo’n wrede scheldkanonnade bestaat volgens Anthropic voornamelijk uit het automatisch stopzetten van het gesprek. Je kunt vervolgens wel een nieuw gesprek starten en weer beginnen met prompten, je account wordt door een extreme uiting van frustratie niet gebanned.

Als je iets kunt leren van ruzies in het dagelijkse leven, is het misschien wel dat een paar seconden stil zijn en de situatie laten bezinken al veel rust in het hoofd kan bieden. Daarna doorgaan op een kalmere manier is voor iedereen behulpzaam, en blijkbaar heeft Claude daar ook behoefte aan.

Claude is (blijkbaar) ook maar een mens

Als je een beetje wegwijs bent in de popcultuur van de afgelopen decennia - zoals ondergetekende - gaat je gedachtegang wellicht al snel naar wat deze verandering betekent voor de omgang met AI in onze toekomst. We kennen immers allemaal de Terminator-franchise, en het besluit van Skynet dat de aarde er beter aan toe is zonder de mensheid die stennis schopt.

Een AI-model dat erkent wanneer het slecht behandeld wordt, voelt als de volgende stap richting volmaakte kunstmatige intelligentie. AI komt op deze manier steeds dichterbij complete autonomie. Dit gaat verder dan het model dat zijn schrijfstijl aanpast om beter aan te sluiten bij jouw persoonlijkheid.

Tot nu toe is veel van wat AI doet nog afhankelijk van de input die wij het als mensen geven, en dit beschermingsmechanisme is ook een reactie: geen actie. Maar de mogelijkheid van AI om zelf beslissingen te maken, los van menselijke inbreng, lijkt steeds dichterbij te komen. Sterker nog, AI-’personen’ kunnen je nu tijdens een face-to-screen gesprek gewoon kunnen onderbreken als ze iets willen vertellen.

AI is in veel opzichten een gewaarwording van de sciencefiction waar we tien jaar geleden alleen maar van konden dromen, en het wordt steeds ‘echter’. De vraag blijft of dit wenselijk blijft. Ik heb zelf liever niet dat mijn schedel verpletterd wordt door de mechanische tenen van een robot.

Meer media met écht kunstmatige intelligentie?

Terminator is natuurlijk wat laaghangend fruit wanneer je het over ‘AI gone bad’-verhalen hebt, maar de simpliciteit van het verhaal spreekt ook goed tot de verbeelding. Voor wat meer verdieping rondom het ontstaan van Judgement Day is de Netflix-serie Terminator Zero aan te raden, die gaat over een nieuwe cast met een eigen avontuur in de aanloop naar het einde der tijden.

In het gamesmedium kwam eerder dit jaar Pragmata uit op PlayStation 5, Xbox Series-consoles, Nintendo Switch 2 en pc. Dit is een sciencefictionspel waarin je een weg baant door een ruimtestation, dat overgenomen is door een kwaadaardige AI. Je wordt daar wel bijgestaan door Diana, een AI-robot die los van die controle staat. Verder tonen films als Ex Machina en Her dystopische werelden waarin AI een grote rol speelt.

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Veelgestelde vragen

Wat mag je wel en niet doen met Claude?

Claude mag je gebruiken voor schrijven, samenvatten, programmeren, brainstormen en analyseren, zolang je binnen de gebruiksregels blijft. Niet toegestaan zijn onder meer misbruik voor schadelijke doelen, misleiding, bepaalde vormen van politieke beïnvloeding en extreme of aanhoudende belediging van het model. Gewone frustratie, kritisch doorvragen, creatief donkere thema’s en veiligheidstests vallen niet automatisch onder verboden gedrag.

Hoe gebruik je Claude in Nederland?

Claude is sinds 14 mei 2024 beschikbaar in Europa en daarmee ook bruikbaar voor Nederlandse gebruikers. Je kunt Claude via de webversie gebruiken en, afhankelijk van apparaat en regio, via mobiele apps of zakelijke toegang. Voor ontwikkelaars is er daarnaast een API. Beschikbare functies, modellen en abonnementsvormen kunnen per regio en accounttype verschillen.

Welke Claude-abonnementen zijn er voor particuliere gebruikers?

Voor individuele gebruikers noemt Anthropic 4 hoofdniveaus: Free, Pro, Max 5x en Max 20x. Free is bedoeld voor incidenteel gebruik, Pro voor regelmatiger gebruik en Max voor gebruikers die veel langere of intensievere sessies met Claude draaien. Prijzen kunnen per land, valuta en belastingregels verschillen, dus Nederlandse gebruikers zien de actuele prijs in hun eigen upgradevenster.

Waarom mogen AI-chatbots gesprekken afbreken?

AI-chatbots kunnen gesprekken afbreken om misbruik, veiligheidsrisico’s of aanhoudend schadelijk gedrag te beperken. Bij Claude gaat het volgens Anthropic vooral om zeldzame gevallen waarin een gebruiker herhaaldelijk extreem wreed of doelloos beledigend is. Zo’n stop is geen bewijs dat de AI menselijk bewustzijn heeft, maar een veiligheidsmechanisme binnen het product en het gebruiksbeleid.

Hoe haal je betere antwoorden uit Claude zonder gefrustreerd te raken?

Betere antwoorden krijg je meestal met 3 dingen: context, een duidelijke taak en een gewenst uitvoerformaat. Zeg wat je wilt bereiken, voor wie de tekst of analyse bedoeld is en waar Claude rekening mee moet houden. Als een antwoord tegenvalt, werkt bijsturen vaak beter dan schelden: vraag om een kortere versie, een andere toon, meer voorbeelden of een concretere onderbouwing.