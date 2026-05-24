Maak je gebruik van het klassieke e-mailprogramma Outlook dat onderdeel is van Microsoft 365? Dan kun je de weergave in de mappen aanpassen zodat er een extra kolom bijkomt die de e-mailadressen van afzenders toont. In de standaardinstellingen van Outlook ontbreekt die optie, maar met een kleine ingreep kun je dat eenvoudig wijzigen en de lijstweergave aanzienlijk informatiever maken.

Weergave-instellingen

In de lijstweergave van mappen zoals Postvak IN zie je kolommen als Van, Onderwerp, Ontvangen, Grootte en Categorie. Er is geen aparte kolom waarin de volledige e-mailadressen van afzenders worden weergegeven. Die informatie zit verborgen achter de naam die in de kolom Van verschijnt.

Door een kolom met e-mailadressen toe te voegen, kun je berichten sorteren op afzenderadres. Dat maakt het ook eenvoudiger om spam- en phishingmails te herkennen. Vaak verraadt de domeinnaam al dat een bericht bijvoorbeeld niet echt van je bank afkomstig is. Open een map, zoals Postvak IN, klik met de rechtermuisknop op een bestaande kolomtitel en kies Weergave-instellingen.

Klik met de rechtermuisknop op een kolomtitel en kies de opdracht Weergave-instellingen.

Nieuwe kolom aanmaken

In het venster Geavanceerde weergave-instellingen klik je bovenaan op de knop Kolommen. Dan kom je in het venster Kolommen weergeven. In het midden klik je op de knop Nieuwe kolom. Vervolgens moet je de nieuwe kolom een duidelijke naam geven, bijvoorbeeld E-mailadres. Bij Type kun je verschillende opties selecteren; kies Formule. Dan moet je in het vak Formule het volgende typen of plakken: IIf(Left([SearchFromEmail],2)="/O",[Van]+"",[SearchFromEmail])

Bevestig met OK om de nieuwe kolom aan te maken en terug te keren naar het overzicht.

Geef de nieuwe kolom een naam en kies voor het type Formule.

Kolommen indelen

Je komt nu terug in het venster Kolommen weergeven. In het rechtervak bepaal je waar de kolom E-mailadres in de lijst komt. Met de knoppen Omhoog en Omlaag plaats je de nieuwkomer bijvoorbeeld tussen Van en Onderwerp. Bevestig de instellingen met OK.

Eventueel kun je hier ook andere kolommen herschikken of de oorspronkelijke kolom Van verwijderen, zodat je mailbox overzichtelijker wordt en alleen de meest relevante informatie zichtbaar blijft.