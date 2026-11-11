Claude krijgt eigen spreadsheets: heb je Excel straks nog nodig?

Chatbot Claude krijgt ingebouwde spreadsheets, digitale whiteboards en uitgebreidere mogelijkheden om gegevens te analyseren. Daarmee wil Anthropic ervoor zorgen dat gebruikers minder vaak hoeven over te schakelen naar programma's (van concurrenten) als Excel en Google Sheets. Kun je al overstappen?

Wie met AI een spreadsheet laat maken, moet het resultaat vaak nog downloaden en openen in Excel of Google Sheets. Anthropic introduceerde op 10 november 2026 Claude Sheets en Claude Whiteboards. Hiermee kun je werkbladen en digitale werkborden rechtstreeks binnen Claude maken, aanpassen en delen met anderen.

Ook lanceert het bedrijf Claude Data, een functie voor het analyseren en presenteren van gegevens. De drie onderdelen maken deel uit van een bredere ontwikkeling waarbij AI-assistenten niet alleen antwoorden geven, maar ook steeds meer taken uitvoeren waarvoor je normaal afzonderlijke programma's gebruikt.

Spreadsheets maken met prompts

Bij Claude Sheets hoef je niet zelf alle kolommen, formules en tabbladen aan te maken, maar kunt in gewone taal beschrijven wat je nodig hebt via een prompt. Claude maakt dan een spreadsheet die je direct kunt gebruiken en aanpassen.

Je zou Claude bijvoorbeeld kunnen vragen om een huishoudboekje te maken met categorieën voor boodschappen, energie, verzekeringen en andere vaste lasten. De AI kan daarbij formules toevoegen die automatisch de maandtotalen berekenen.

Ook bestaande Excel-bestanden en gegevens uit Google Sheets kun je importeren. Claude kan in dat werkblad berekeningen uitvoeren, formules aanpassen of de gegevens overzichtelijker presenteren.

Je kunt cellen en formules ook zelf bewerken. Wanneer Claude wijzigingen aanbrengt, worden die gemarkeerd, zodat je kunt zien wat er is veranderd. Je kunt ook samen met anderen aan dezelfde spreadsheet werken.

Lees ook: Claude kan nu interactieve grafieken en diagrammen maken in chats

Wat kan Claude Sheets nog niet? Hoewel Claude Sheets op Excel en Google Sheets lijkt, is het voorlopig geen volwaardige vervanger. De functie is nog in bèta en ondersteunt maximaal 100.000 cellen per spreadsheet. Verschillende mogelijkheden die gebruikers van Excel gewend zijn, ontbreken nog. Zo ondersteunt Claude Sheets geen draaitabellen, uitgebreide filterweergaven of het sorteren op meerdere kolommen. Ook geavanceerde functies zoals macro's, VBA en Power Query zijn niet beschikbaar. Voor relatief eenvoudige toepassingen, zoals een huishoudbudget, vakantieplanning of urenregistratie, kan Claude Sheets wel interessant zijn. Wie met grote gegevensbestanden of ingewikkelde berekeningen werkt, vindt meer mogelijkheden in Excel of Google Sheets. Vanuit Claude kun je je werkbladen exporteren om dan alsnog in andere programma’s verder te werken.

Ideeën uitwerken op een digitaal whiteboard

Naast spreadsheets introduceert Anthropic Claude Whiteboards. Dit is een digitaal werkbord waarop je ideeën, plannen en processen visueel kunt uitwerken.

Je kunt bijvoorbeeld een project beschrijven en Claude vragen om daarvan een planning te maken. De AI kan de verschillende werkzaamheden ordenen, verbanden aangeven en een tijdlijn opstellen met taken en verantwoordelijken.

Gebruikers kunnen zelf onderdelen toevoegen, verplaatsen en aanpassen. Ook kunnen meerdere mensen tegelijkertijd aan hetzelfde whiteboard werken.

Een uitgewerkt whiteboard kan vervolgens worden omgezet naar een document of presentatie.

Lees ook · Partnerbijdrage Je gegevens zijn gelekt... en dan begint het pas! In samenwerking met Bitdefender

Claude Data maakt gegevens inzichtelijk

Het derde onderdeel, Claude Data, richt zich vooral op het analyseren en presenteren van gegevens. Deze functie was eerder als Claude Dashboards in bèta beschikbaar, maar is nu officieel uitgebracht onder een andere naam. De functie is vooral bedoeld voor organisaties die met grote hoeveelheden gegevens werken.

Niet alle onderdelen zijn al volledig beschikbaar, ze zijn deels nog in de bètafase.

Wanneer kun je de functies gebruiken?

Claude Sheets, Whiteboards en Data zijn beschikbaar voor gebruikers met een betaald Claude-abonnement, waaronder Pro, Max, Ultra, Team en Enterprise. Sheets en Whiteboards bevinden zich nog in de bètafase, terwijl Claude Data officieel beschikbaar is.

De functies werken via de webversie, desktopapp en mobiele app van Claude. Wel verschilt de bediening per apparaat. Zo kun je spreadsheets op een smartphone voorlopig alleen in een vereenvoudigde leesweergave bekijken. Voor het maken en uitgebreid bewerken ervan heb je de webversie of desktopapp nodig.

Lees ook: Zowel ChatGPT als Claude passen gebruikslimieten voor duurdere abonnementen aan

Wordt Claude een alternatief voor Microsoft Office?

Anthropic zet een stap richting meer toepassingen binnen Claude. Dat betekent niet dat Excel, Google Sheets of andere kantoorprogramma's overbodig worden. Die beschikken over uitgebreidere functies en zijn voor veel gebruikers al onderdeel van hun dagelijkse werkzaamheden.